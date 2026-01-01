ETV Bharat / state

खरसावां गोलीकांड: गुवा गोलीकांड की तर्ज पर शहीदों को खोजकर सम्मान देगी हेमंत सोरेन सरकार

शहीद स्थल पर सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य ( Etv Bharat )