खरसावां गोलीकांड: गुवा गोलीकांड की तर्ज पर शहीदों को खोजकर सम्मान देगी हेमंत सोरेन सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर वीर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
Published : January 1, 2026 at 3:57 PM IST
सरायकेला: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर 1948 के गोलीकांड के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि गुवा गोलीकांड की तर्ज पर खरसावां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को चिह्नित करने के लिए सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी.
गुमनाम शहीदों को खोज निकालकर दिया जाएगा सम्मान: सीएम
सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि इस पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही उन गुमनाम शहीदों को खोज निकाला जाएगा, जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे. मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, 'खरसावां शहीद स्थल कभी भी इतिहास से मिट नहीं सकता क्योंकि यहां उमड़ने वाली हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है कि यह स्थल आज भी स्थानीय आदिवासियों और मूलवासियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है'.
आम जनता के लिए खुलेगा शहीद पार्क
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि खरसावां शहीद स्थल पार्क, जो अब तक साल भर बंद रहता था, उसे जल्द ही आम जनता के लिए प्रतिदिन खोल दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि पार्क की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के कारण इसे सीमित समय के लिए खोला जाता था लेकिन अब इसका उचित प्रबंधन कर जनता को समर्पित किया जाएगा.
खरसावां गोलीकांड के अमर वीर शहीदों की शहादत को शत-शत नमन।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 1, 2026
वीरों की भूमि है हमारा झारखण्ड। साल की शुरुआत से अंत तक, हर दिन हमारे वीर पुरुखों के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर हम सोना झारखण्ड के निर्माण हेतु आगे बढ़ते रहते हैं।झारखण्ड के वीर शहीद अमर रहें! https://t.co/abXSQ9i3YL
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री दीपक बिरुवा, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सांसद जोबा मांझी, झामुमो नेता गणेश चौधरी और गणेश महाली सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी नेताओं ने शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर झारखंड आंदोलन के वीरों को नमन किया.
