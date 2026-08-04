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दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि, CM हेमंत सोरेन ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

शिबू सोरेन को तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए सीएम ( Etv Bharat )