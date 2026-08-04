ETV Bharat / state

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि, CM हेमंत सोरेन ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की.

CM offering floral tributes at Shibu Soren portrait
शिबू सोरेन को तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए सीएम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि है. इस मौके पर राजधानी रांची सहित राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ. इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर मोरहाबादी स्थित उनके आवास पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की.

शिबू सोरेन के योगदान को किया याद

इस अवसर पर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धर्मपत्नी रूपी सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके संघर्षपूर्ण जीवन, योगदान और आदर्शों को स्मरण किया. पद्म भूषण से सम्मानित, झारखंड आंदोलन के महानायक एवं दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को इस अवसर पर याद करते हुए उपस्थित लोगों ने इनके योगदान को नमन किया.

शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर सीएम ने की श्रद्धांजलि अर्पित (Etv Bharat)

दिशोम गुरु का संघर्ष, त्याग और बलिदान पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत: सीएम

इस मौके पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु ने अपना जीवन झारखंड और यहां के लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था. आज उन्हें राज्य के हर कोने में श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जा रहा है.

संघर्ष, विचार और योगदान सदैव रहेगा अमर

उन्होंने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है, जहां के लोगों ने सदैव अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है. इस संघर्ष में अनेक वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बाबा हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं लेकिन उनका संघर्ष, विचार और योगदान सदैव अमर रहेगा.

वंचितों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा की: मुख्यमंत्री

उन्होंने अपना पूरा जीवन झारखंड के मूलवासियों, आदिवासियों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके उत्थान के लिए समर्पित किया. उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार करना तथा उनके आदर्शों के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु का संघर्ष, त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा. झारखंड की पहचान, अस्मिता और अधिकारों की रक्षा में उनका योगदान अविस्मरणीय है. उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु ने जिस समतामूलक, न्यायपूर्ण और समृद्ध झारखंड की परिकल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. सीएम ने इस मौके पर झारखंड आंदोलन के सभी वीर शहीदों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

ये भी पढ़ें- रामगढ़ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का CM हेमंत सोरेन ने किया अनावरण, लुकैयाटांड में गूंजा गुरुजी का 'जयघोष'

पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु शिबू सोरन की प्रतिमा का हुआ अनावरण, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

रामगढ़ के लुकैयाटांड में गूंजेगा गुरुजी का 'जयघोष', CM हेमंत सोरेन करेंगे 14 फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण

TAGGED:

SHIBU SOREN DEATH ANNIVERSARY
शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि
सीएम ने शिबू सोरेन को नमन किया
SHIBU SOREN STATUE IN RAMGARH
CM HEMANT SOREN PAID TRIBUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.