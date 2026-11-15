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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा को दी श्रद्धांजलि, समाधिस्थल पर अर्पित की पुष्पांजलि

माल्यार्पण करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के कोकर स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की.

इस मौके पर, मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके अदम्य साहस, संघर्ष, निस्वार्थ भाव और बलिदान को नमन किया.