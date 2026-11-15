मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा को दी श्रद्धांजलि, समाधिस्थल पर अर्पित की पुष्पांजलि
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 15, 2026 at 11:48 AM IST
रांची: 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के कोकर स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की.
इस मौके पर, मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके अदम्य साहस, संघर्ष, निस्वार्थ भाव और बलिदान को नमन किया.
वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आज लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा जी का अदम्य साहस, त्याग, संघर्ष एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण सदैव हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। #BirsaMundaJayanti #JanjatiyaGauravDiwas https://t.co/MA7vsXXK5j— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) November 15, 2026
वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य और रांची की पूर्व महापौर आशा लकड़ा ने भी भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया.
आशा लकड़ा ने 26वें झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य खूब तरक्की करे, यही कामना वह करती हैं. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया.
जननायक थे भगवान बिरसा मुंडा-आशा लकड़ा
भगवान बिरसा मुंडा को जननायक बताते हुए आशा लकड़ा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश के ट्राइबल और समस्त समाज को जागरूक करके जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को यहां से खदेड़ने का काम किया. ऐसे महान आत्मा को वह नमन करती हैं. भगवान बिरसा मुंडा की वीरता को पूरी दुनिया नमन कर रही है.
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