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लातेहार में महिला ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, जांच के दिए आदेश

पीड़िता के साथ अन्य ग्रामीण ( Etv Bharat )

लातेहार: जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मेलम गांव निवासी एक महिला ने बरियातू थाना पुलिस पर बिना वजह मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है. इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और लातेहार एसपी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, मेलम गांव निवासी मुनिया देवी ने आरोप लगाया है कि वह 6 अक्टूबर को बकरी चरा रही थी. इसी दौरान सादे वर्दी में बरियातू थाना के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उसे अफीम तस्कर कहकर उसके साथ मारपीट करने लगे. जब महिला और वहां उपस्थित अन्य ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मी उन्हें पड़कर थाने ले गए और वहां उनकी जमकर पिटाई कर दी.