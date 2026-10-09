लातेहार में महिला ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, जांच के दिए आदेश
लातेहार में एक महिला ने पुलिस पर बिना वजह मारपीट का आरोप लगाया है. सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं.
Published : October 9, 2026 at 12:08 PM IST
लातेहार: जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मेलम गांव निवासी एक महिला ने बरियातू थाना पुलिस पर बिना वजह मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है. इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और लातेहार एसपी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, मेलम गांव निवासी मुनिया देवी ने आरोप लगाया है कि वह 6 अक्टूबर को बकरी चरा रही थी. इसी दौरान सादे वर्दी में बरियातू थाना के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उसे अफीम तस्कर कहकर उसके साथ मारपीट करने लगे. जब महिला और वहां उपस्थित अन्य ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मी उन्हें पड़कर थाने ले गए और वहां उनकी जमकर पिटाई कर दी.
बाद में जब कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो महिला को थाने से छोड़ दिया गया. घटना के बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों के आवेदन पर एसपी ने मामले की त्वरित जांच करने का आश्वासन दिया है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है.
मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश
इसी बीच सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया और एक्स के माध्यम से लातेहार पुलिस को टैग करते हुए पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
@HemantSorenJMM आदरणीय महोदय, उक्त मामले को संज्ञान में लिया गया है, एवं मामले की जाँच हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ एवं महिला पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच दाल का गठन किया गया है। जांचोपरांत दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।— Latehar Police (@LateharPolice) October 9, 2026
जिसके बाद लातेहार पुलिस ने मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ और महिला पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच दाल का गठन किया. पुलिस की ओर से कहा गया है कि जांचोपरांत दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
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