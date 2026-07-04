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रांची में टूटे पैर का इलाज कराने पहुंचे मरीज की मौत, अस्पताल ने थमा दिया 22 लाख का बिल, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का आदेश

रांची : राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है. आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई. परिजनों का आरोप है कि टूटे पैर के इलाज के लिए पहुंचे मरीज को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया. जहां उसकी मौत हो गई. मरीज की मौत के बाद अस्पताल द्वारा परिजनों से 22 लाख रुपये का बिल जमा करने को कहा गया. पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का आदेश दिया है.

दरअसल, लातेहार का रहने वाले राजू सड़क हादसे में घायल हो गए थे. वह पैर के इलाज के लिए रांची के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी मौत हो गई. परिवारवालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े एक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए तुरंत कड़ा रुख अपनाया है. सीएम ने रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पूरे मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

जिला स्तरीय विशेष जांच टीम गठित

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रांची प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सिविल सर्जन को तुरंत जांच और कार्रवाई का जिम्मा सौंपा है. इस पूरे मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक जिला स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है. यह टीम अस्पताल के रिकॉर्ड और इलाज के तरीकों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने भी कही कार्रवाई की बात

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी मामले में संज्ञान लिया है और कहा कि इलाज में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने मामले को अत्यंत गंभीर बताया. उन्होंने अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अजय कुमार को उच्चस्तरीय जांच टीम गठित कर निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने का निर्देश दिया है.