कभी देश की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज रही एचईसी आज नीलामी की कगार पर, सीएम हेमंत सोरेन बोले, वक्त के साथ नहीं बदलने का है नतीजा
रांची में 3044 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने HEC की बदहाली पर चिंता जताई. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 23, 2026 at 5:15 PM IST
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 3,044 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कल्याण विभाग और प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षित इन युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समय के साथ बदलाव की जरूरत पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने रांची की ऐतिहासिक कंपनी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HEC) की मौजूदा बदहाली का उदाहरण देते हुए बताया कि बदलाव से मुंह मोड़ने का क्या अंजाम होता है.
नीलामी की कगार पर पहुंचा देश के उद्योगों का जनक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक दौर था जब एचईसी (HEC) को 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज' (Mother of All Industries) कहा जाता था. इसी संस्थान की बदौलत देश भर में तमाम बड़े उद्योगों की नींव रखी गई थी. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश यह गौरवशाली कंपनी वक्त के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर पाई, जिसका नतीजा यह है कि आज यह नीलामी की कगार पर खड़ी है.
जिस प्रोजेक्ट भवन में बांटे नियुक्ति पत्र, वह भी कभी HEC का था
अपने संबोधन में सीएम ने एक भावुक और ऐतिहासिक तथ्य का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज जिस 'प्रोजेक्ट भवन' में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम हो रहा है, वह इमारत भी कभी एचईसी की ही हुआ करती थी. आज वही संस्थान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि यदि वे भविष्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो उन्हें समय के साथ खुद को बदलना होगा.
युवाओं को AI से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग देगी सरकार
भविष्य की चुनौतियों और तकनीक पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का चलन बेहद तेजी से बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को एआई तकनीक से जोड़ने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण (AI Training) की व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है.
1963 में नेहरू ने किया था उद्घाटन, आज वेतन के भी लाले
गौरतलब है कि 15 नवंबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के सहयोग से रांची में बने एचईसी को राष्ट्र को समर्पित किया था. कभी देश की शान रहा यह संस्थान आज भारी पूंजी की कमी, पुरानी मशीनों, आधुनिकीकरण के अभाव, कच्चे माल की किल्लत और प्रबंधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है. हालात इतने खराब हैं कि यहां बचे हुए कर्मचारियों को महीनों तक वेतन भी नसीब नहीं हो पाता है.
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