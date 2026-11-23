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कभी देश की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज रही एचईसी आज नीलामी की कगार पर, सीएम हेमंत सोरेन बोले, वक्त के साथ नहीं बदलने का है नतीजा

सीएम हेमंत सोरेन ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 3,044 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कल्याण विभाग और प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षित इन युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समय के साथ बदलाव की जरूरत पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने रांची की ऐतिहासिक कंपनी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HEC) की मौजूदा बदहाली का उदाहरण देते हुए बताया कि बदलाव से मुंह मोड़ने का क्या अंजाम होता है.

नीलामी की कगार पर पहुंचा देश के उद्योगों का जनक