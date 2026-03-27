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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी संग पहुंचे तपोवन मंदिर, लगाए जय श्रीराम के नारे

रांची: रामनवमी को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में उत्साह चरम पर है. इस मौके पर रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार पूजा अर्चना करने पहुंचे. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और लोगों को रामनवमी की बधाई दी. इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया. तपोवन मंदिर के महंत ओमप्रकाश शरण ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की जानकारी दी. मौके पर महंत ने मुख्यमंत्री को गदा और तलवार भेंट की.

जय श्रीराम से गूंजता रहा तपोवन मंदिर परिसर

पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए खास है, चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल है. मुख्यमंत्री ने रामभक्तों को रामनवमी की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारे वीर हनुमान का जो ज्ञान और तपस्या है, निश्चित रूप से युगों-युगों तक हमारे दिलों में और वायुमंडल में बसा रहेगा. चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है, वे जुलूस के माध्यम से आज तपोवन भूमि में अलग-अलग जगहों से आनेवाले श्रद्धालुओं में दिखेगा. मुख्यमंत्री ने आज के दिन को यादगार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसे उत्साहवर्धक बनाना है.

लोगों को संबोधन करते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

मंदिर के सौंदर्यीकरण का सीएम ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री ने तपोवन मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि यह सौंदर्यीकरण और परिवर्तन जल्द से जल्द पूरा हो. सीएम ने कहा कि हम सभी श्रद्धालु यही कामना करें कि ये ऐतिहासिक तपोवन स्थल की भव्यता बनी रहे. जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसे याद रख सके. इससे पहले मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर स्थित बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की. इस दौरान उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे.