ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी संग पहुंचे तपोवन मंदिर, लगाए जय श्रीराम के नारे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार संग तपोवन मंदिर में पूजा की. सीएम ने मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य की सराहणा की.

CM HEMANT SOREN ON TAPOVAN TEMPLE
सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को प्रसाद देते महंत (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रामनवमी को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में उत्साह चरम पर है. इस मौके पर रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार पूजा अर्चना करने पहुंचे. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और लोगों को रामनवमी की बधाई दी. इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया. तपोवन मंदिर के महंत ओमप्रकाश शरण ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की जानकारी दी. मौके पर महंत ने मुख्यमंत्री को गदा और तलवार भेंट की.

जय श्रीराम से गूंजता रहा तपोवन मंदिर परिसर

पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए खास है, चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल है. मुख्यमंत्री ने रामभक्तों को रामनवमी की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारे वीर हनुमान का जो ज्ञान और तपस्या है, निश्चित रूप से युगों-युगों तक हमारे दिलों में और वायुमंडल में बसा रहेगा. चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है, वे जुलूस के माध्यम से आज तपोवन भूमि में अलग-अलग जगहों से आनेवाले श्रद्धालुओं में दिखेगा. मुख्यमंत्री ने आज के दिन को यादगार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसे उत्साहवर्धक बनाना है.

लोगों को संबोधन करते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

मंदिर के सौंदर्यीकरण का सीएम ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री ने तपोवन मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि यह सौंदर्यीकरण और परिवर्तन जल्द से जल्द पूरा हो. सीएम ने कहा कि हम सभी श्रद्धालु यही कामना करें कि ये ऐतिहासिक तपोवन स्थल की भव्यता बनी रहे. जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसे याद रख सके. इससे पहले मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर स्थित बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की. इस दौरान उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे.

CM Hemant Soren on Tapovan Temple
गदा दिखाते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

महंत ने सीएम को गदा और तलवार की भेंट

इस मौके पर तपोवन मंदिर के महंत ओमप्रकाश शरण ने कहा कि भगवान श्रीराम के प्रकाट्य के अवसर पर मुख्यमंत्री मंदिर आकर पूजा अर्चना की. साथ ही राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की. इस दौरान मंदिर निर्माण कार्य को भी उन्होंने देखा है. इस दौरान उन्हें गदा और तलवार भेंट की गई है. महंत ने कहा कि प्रशन्नता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा यहां आते हैं और राज्यवासियों के लिए ठाकुरजी से प्रार्थना करते हैं.

ये भी पढ़ें:

रामनवमी पर रांची के मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़, तपोवन मंदिर बना आकर्षण का केंद्र

गढ़वा के रामकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान तनाव, घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी और एसपी

ईद, सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने की उच्च स्तरीय बैठक, जानिए सीएम ने क्या निर्देश दिए

TAGGED:

CM HEMANT SOREN
रामनवमी
तपोवन मंदिर
RANCHI
CM HEMANT SOREN ON TAPOVAN TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.