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मां दिउड़ी के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

पूजा करते सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ( ETV Bharat )