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हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर मुख्यमंत्री ने की चादरपोशी, राज्य की खुशहाली की मांगी दुआ

कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद मजार पर पहुंचे थे. चादरपोशी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की शिक्षाएं समाज को प्रेम, भाईचारे, इंसानियत और आपसी सौहार्द का संदेश देती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव को मजबूत करने का काम करते हैं.

मुख्यमंत्री के मजार पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों और अकीदतमंदों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरी श्रद्धा के साथ मजार पर चादर चढ़ाई और राज्य की तरक्की के साथ-साथ प्रदेशवासियों की सुख-शांति की कामना की.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर पहुंचे. यहां आयोजित 219वें उर्स में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने परंपरा के अनुसार मजार पर चादरपोशी की. उन्होंने झारखंड की सुख-समृद्धि, अमन-चैन, प्रगति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी.

मुख्यमंत्री ने उर्स के पाक मौके पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि झारखंड में सभी समुदायों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और यही राज्य की खूबसूरती है. उन्होंने आपसी भाईचारा, सामाजिक सद्भाव और एकजुटता की भावना को और मजबूत करने की दुआ की.

हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पहुंचे सीएम (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. प्रेम और भाईचारे का संदेश लोगों को एक-दूसरे के करीब लाता है. उन्होंने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार से प्रदेशवासियों के लिए सुखद और समृद्ध जीवन की कामना की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उर्स में शामिल सभी अकीदतमंदों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने राज्यवासियों को भी 219वें उर्स की बधाई देते हुए झारखंड में अमन-चैन और खुशहाली कायम रहने की दुआ की.

मजार पर गुलाब जल चढ़ाते सीएम (ETV BHARAT)

डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर हर वर्ष उर्स का आयोजन होता है. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मजार पर पहुंचकर चादरपोशी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं. उर्स को लेकर मजार परिसर और आसपास के इलाके में विशेष तैयारियां की गई थीं.

श्रद्धालुओं और अकीदतमंदों की सुविधा को देखते हुए आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गईं. मुख्यमंत्री की चादरपोशी के दौरान राज्य की सुख-समृद्धि और सामाजिक सौहार्द की कामना प्रमुख रूप से की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में शांति, भाईचारा और एकजुटता की भावना लगातार मजबूत हो, यही उनकी कामना है.

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