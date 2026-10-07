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सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत क्रिटिकल, कई मंत्री पहुंचे अस्पताल

हिल व्यू अस्पताल ( ETV Bharat )

रांची: हेमंत कैबिनेट की आज की प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दिए जाने के बाद रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू हॉस्पिटल में गहमागहमी बढ़ गई. इसी अस्पताल में मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन का 18 सितंबर से इलाज चल रहा है. उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.