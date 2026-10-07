सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत क्रिटिकल, कई मंत्री पहुंचे अस्पताल
सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की स्थिति नाजुक है. वे रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 8:44 PM IST
रांची: हेमंत कैबिनेट की आज की प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दिए जाने के बाद रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू हॉस्पिटल में गहमागहमी बढ़ गई. इसी अस्पताल में मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन का 18 सितंबर से इलाज चल रहा है. उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
सुबह तबीयत क्रिटिकल हुई
पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय के अनुसार आज सुबह उनकी तबीयत क्रिटिकल हो गई थी. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मुख्यमंत्री की माता जी का इलाज कर रही है और एक पुत्र की भूमिका निभाते हुए खुद इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से रूपी सोरेन जी जल्द स्वस्थ होंगी.
मुख्यमंत्री और मंत्री पहुंचे अस्पताल
अचानक से उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब होने और प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेन्द्र प्रसाद और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हिल व्यू पहुंचकर मुख्यमंत्री की बीमार माता जी के स्वास्थ्य की अद्यतन जानकारी ली.
हालत फिलहाल स्थिर
अस्पताल से निकले मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने कहा कि बीमार रूपी सोरेन जी का इलाज विशेषज्ञों की एक टीम कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ही बेहतर परिणाम मिलेगा. मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने कहा कि वह भगवान से आराधना करते हैं कि माता जी जल्द ठीक हों. इस दौरान राज्य के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दीपक गुप्ता और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. उज्जवल राय भी हिल व्यू हॉस्पिटल पहुंचे और रूपी सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली.
अस्पताल में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाहर निकले योगेन्द्र प्रसाद ने कहा, “फिलहाल माताजी की तबीयत स्थिर है. डॉक्टर की टीम लगातार लगी हुई है. भगवान से कामना है कि वह जल्द स्वस्थ हों. हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं. कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हो.”
उन्होंने कहा कि अंदर किसी को भी रूपी सोरेन से मुलाकात की अनुमति नहीं है. इस वजह से हम लोग भी उन्हें देख तो नहीं पाए, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और उम्मीद है कि जल्द वह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाएंगी.
अन्य नेता और अधिकारी भी पहुंचे
मुख्यमंत्री की इलाजरत मां के स्वास्थ्य की जानकारी लेने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी हिल व्यू हॉस्पिटल पहुंचे.
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