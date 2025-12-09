ETV Bharat / state

अंडर-14 राष्ट्रीय चैंपियन झारखंड फुटबॉल टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सीएम बोले- खिलाड़ियों की प्रतिभा राज्य का गौरव

झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम के साथ सीएम की मुलाकात ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. मध्य प्रदेश के उमरिया में आयोजित 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाली टीम को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें मजबूत आधार देने में लगी है. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और जज़्बा राज्य का नाम लगातार ऊंचा कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड के खिलाड़ी आगे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल करेंगे.

खिलाड़ियों को बधाई देते सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

झारखंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि राज्य सरकार की खेल नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और जेईपीसी के सहयोग से उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है.

बता दें है कि मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 से 6 दिसंबर तक आयोजित 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट के जरिए पंजाब को 6–5 से हराकर खिताब अपने नाम किया.