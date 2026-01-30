सीएम की माही से अचानक हुई मुलाकात, साझा की तस्वीरें, कल्पना ने झारखंड का लाल कहकर दिया सम्मान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से एयरपोर्ट पर मिले. सीएम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की.
Published : January 30, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 6:04 PM IST
रांची: झारखंड के लाडले महेंद्र सिंह धोनी यानी माही ने बेशक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. लेकिन आज भी उनका क्रेज बरकरार है. उनकी एक ताजा तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ आई है. खुद मुख्यमंत्री ने कुछ तस्वीरों को साझा किया है. मुख्यमंत्री ने लिखा 'माही से अचानक मिलना हुआ'. तस्वीर में दोनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं.
माही से अचानक मिलना हुआ: सीएम
दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी का अंदाज बेहद निराला है. जब भी रांची आते हैं तो अपनों के बीच पहुंचने पर मुस्कुराते दिखते हैं. एयरपोर्ट पर सीएम के साथ अचानक आमना-सामना हुआ तो दोनों कुछ पल के लिए रुक गए और गुफ्तगू की. सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'माही से अचानक मिलना हुआ'. वहीं इस मुलाकात पर कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि 'झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी जी से मुलाकात हुई'. खास बात है कि सीएम और कल्पना सोरेन ने इस सुनहरे पल की तस्वीरें जारी कर यह बता दिया कि झारखंड के लिए धोनी कितने मायने रखते हैं.
माही से अचानक मिलना हुआ... pic.twitter.com/aATfdZAMsD— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 29, 2026
खास बात है कि यह मुलाकात तब हुई, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बीमार माता जी को इलाज के लिए दिल्ली भेजने एयरपोर्ट पहुंचे थे. उनके साथ कल्पना सोरेन भी थीं. लेकिन दुख की इस घड़ी के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने माही को उतना ही सम्मान दिया, जिसके वे हकदार हैं. हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि माही की सीएम के साथ क्या बात हुई.
हेमन्त जी के साथ झारखण्ड के लाल, महेंद्र सिंह धोनी जी से मुलाक़ात हुई। pic.twitter.com/kr4ioNBVnV— Kalpana Murmu Soren (@JMMKalpanaSoren) January 29, 2026
सफल कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी रांची रिंग रोड स्थित सिमलिया में अपने फॉर्म हाउस में रहते हैं. जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई तो उन्हें हरमू में भाजपा दफ्तर के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन दी गई थी. इस आवास में माही लंबे समय तक रहे. लेकिन अब सिमलिया में रहते हैं. फिर भी रांची आने पर वे नियमित रूप से जेएससीए स्टेडियम जरूर जाते हैं.
जेएससीए स्टेडियम जाने के दौरान कोई फैन उनके करीब आ जाता है तो उसके साथ दिल खोलकर तस्वीरें भी खिंचवातें हैं. गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया था. धोनी वनडे में 10 हजार रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं. फिलहाल वह आईपीएल में एक बार फिर खेलते नजर आने वाले हैं.
ये भी पढ़ें: JSCA ने एमएस धोनी के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर मनाया जश्न, माही को केक खिला कर दी बधाई
धोनी के दिल में है देश, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा- चूक हुई है लेकिन माही को ट्रोल करना सही नहीं
कैसा हो झारखंड का आगामी बजट? अबुआ दिसोम बजट संगोष्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने बताई परिकल्पना