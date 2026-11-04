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सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, नई भाषा शिक्षा नीति में मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी को मिले महत्व, 12वीं से पहले स्पोकन इंग्लिश पर जोर

बैठक में भाषा शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मातृभाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी बेहतर शिक्षा देने की तैयारी है. नई भाषा शिक्षा नीति में बच्चों की स्थानीय भाषा को महत्व देने के साथ अंग्रेजी बोलने और बातचीत करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए 12वीं कक्षा पास करने से पहले ही विद्यार्थियों के लिए स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा बच्चों की रुचि और प्रतिभा को देखते हुए कौशल आधारित शिक्षा में हॉकी को भी शामिल करने पर विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य भाषा शिक्षा नीति के प्रारूप पर हुई बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए.

स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को भी मिले स्थानः सीएम