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झारखंड विधानसभा विशेष सत्र से पहले सत्ता पक्ष की बड़ी रणनीति, सीएम ने मंत्रियों व विधायकों के साथ की ऑनलाइन बैठक

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम की बैठक ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड की राजनीति में आगामी 25 और 26 नवंबर 2026 को होने वाले विधानसभा की दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर हलचल तेज हो गई है.

इस महत्वपूर्ण सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास से सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक की. इस बैठक का मुख्य केंद्र आगामी विशेष सत्र के दौरान एमएमडीआर (MMDR) और एसआईआर (SIR) जैसे संवेदनशील व अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की रणनीति तैयार करना रहा.