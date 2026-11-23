झारखंड विधानसभा विशेष सत्र से पहले सत्ता पक्ष की बड़ी रणनीति, सीएम ने मंत्रियों व विधायकों के साथ की ऑनलाइन बैठक
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम ने मंत्रियों और विधायकों के साथ ऑनलाइन बैठक की. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 23, 2026 at 9:53 PM IST
रांची: झारखंड की राजनीति में आगामी 25 और 26 नवंबर 2026 को होने वाले विधानसभा की दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर हलचल तेज हो गई है.
इस महत्वपूर्ण सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास से सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक की. इस बैठक का मुख्य केंद्र आगामी विशेष सत्र के दौरान एमएमडीआर (MMDR) और एसआईआर (SIR) जैसे संवेदनशील व अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की रणनीति तैयार करना रहा.
बैठक की प्रमुख बातें और राजनीतिक रणनीति
एसआईआर (SIR) में गड़बड़ियों पर आक्रामक रुख- इस बैठक में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया में हो रही कथित गड़बड़ियों को सदन के पटल पर प्रमुखता से उठाने पर विस्तृत मंथन हुआ. सत्ता पक्ष इस मुद्दे को जनता के अधिकारों से जोड़कर सदन में रखने की तैयारी में है.
विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी- विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के संभावित हमलों और सवालों की काट के लिए सत्ता पक्ष ने पूरी घेराबंदी कर ली है. मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तथ्यों और पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहें ताकि विपक्ष के हर सवाल का पुरजोर और सटीक जवाब दिया जा सके.
विधायकों ने साझा की जमीनी भावनाएं- वर्चुअल संवाद के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने एमएमडीआर और एसआईआर के मुद्दे पर अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति और भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. विधायकों की राय के आधार पर ही सदन के भीतर फ्लोर मैनेजमेंट और बहस की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया.
एमएमडीआर संशोधन एक्ट का विरोध- विशेष विधानसभा सत्र में एक बार फिर 'जल, जंगल और जमीन' के साथ-साथ खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार का मुद्दा प्रमुख रूप से उठने वाला है. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) के खिलाफ झारखंड का सत्ताधारी गठबंधन (जेएमएम, कांग्रेस, राजद और वाम दल) पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं. आगामी 25 और 26 नवंबर को बुलाए गए झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में सत्ता पक्ष इस कानून के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी दर्ज कराने की तैयारी में है.
मुख्यमंत्री के समक्ष विधायकों ने रखी अपनी बात
विशेष सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ताधारी गठबंधन के मंत्री एवं विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी भावनाएं और चिंताएं स्पष्ट रूप से रखीं. विधायकों का मानना है कि केंद्र का नया एमएमडीआर कानून झारखंड के संवैधानिक और वित्तीय हितों पर सीधा प्रहार है. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि झारखंड की खनिज संपदा पर पहला अधिकार यहां के निवासियों और राज्य सरकार का है, और किसी भी ऐसे संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाता हो.
सत्ताधारी दलों की मुख्य आपत्ति एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के उन प्रावधानों को लेकर है, जो खनिज युक्त भूमि पर उपकर (सेस) लगाने के राज्य के अधिकार को सीमित कर सकते हैं. सरकार को आशंका है कि इस नए कानूनी ढांचे से राज्य के खजाने पर भारी असर पड़ेगा, जिससे झारखंड में चल रही जनकल्याणकारी और विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. झारखंड में सत्ताधारी दल का स्पष्ट रुख है कि "जमीन, राज्य और खनिज हमारे हैं, इसलिए इन पर टैक्स या सेस लगाने का अधिकार भी राज्य के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए".
इस बैठक में उपस्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष एमएमडीआर एवं एसआईआर दोनों विषयों पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर बिल को बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के आनन-फानन में लाया गया है, जो झारखंड जैसे खनिज उत्पादक राज्यों के हितों के लिए अत्यंत घातक है.
के. राजू के अनुसार, इस संशोधन के जरिए राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज-धारित भूमि पर अतिरिक्त टैक्स या सेस (उपकर) लगाने की शक्तियों पर केंद्रीय शर्तों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस कानून से राज्य के खजाने को सालाना हजारों करोड़ रुपये सीधा राजस्व नुकसान हो सकता है. खनिज राजस्व में कमी आने से राज्य की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर सीधा वित्तीय दबाव पड़ेगा.
एमएमडीआर के साथ-साथ के. राजू ने राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर भी अपनी चिंता साझा की है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और कई मामलों की सुनवाई अभी लंबित है. जल्दबाजी में की जा रही इस प्रक्रिया से आम नागरिकों और विशेषकर वंचित व आदिवासी वर्गों के मताधिकार प्रभावित होने का खतरा है, जिसके लिए समय-सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की गई है.
विधानसभा विशेष सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई यह बैठक न केवल सत्ता पक्ष की एकजुटता दिखाने का प्रयास है, बल्कि यह संकेत भी है कि सरकार एमएमडीआर और एसआईआर के मुद्दे पर बैकफुट के बजाय फ्रंटफुट पर खेलकर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है.
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