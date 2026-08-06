आज से झारखंड मानसून सत्र शुरू, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन की रणनीतिक बैठक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के मंत्रियों और विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र को लेकर विशेष चर्चा हुई.
Published : August 6, 2026 at 7:19 AM IST
रांची: आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. इसे लेकर सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. बुधवार को रांची स्थित डॉ. श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के मंत्रियों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति, सरकार की प्राथमिकताओं और सदन में उठने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बारिश के बीच छाते के साथ दिखे मुख्यमंत्री और मंत्री
बैठक की सबसे खास तस्वीर लगातार हो रही बारिश के बीच देखने को मिली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों के साथ छाता लेकर बैठक में पहुंचते नजर आए. इस दौरान सभी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान थी, जो मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास और तैयारियों को भी दिखा रही थी.
जनहित और विकास के मुद्दों पर सरकार का फोकस
बैठक में शामिल मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में विधानसभा में सरकार की प्राथमिकताओं, जनहित से जुड़े मुद्दों और विकास कार्यों पर सार्थक चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि सरकार विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प के साथ सदन में जाएगी.
12 अगस्त तक चलेगा पांच कार्यदिवस का सत्र
6 अगस्त से शुरू होने वाला झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. बीच में 8 और 9 अगस्त को शनिवार और रविवार होने की वजह से अवकाश रहेगा. यानी पूरे सत्र में कुल पांच कार्य दिवस होंगे.
7 अगस्त को आएगा पहला अनुपूरक बजट
सत्र के पहले दिन 6 अगस्त को शोक प्रस्ताव और सामान्य कार्य होंगे. 7 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी. 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा. 11 और 12 अगस्त को प्रश्नकाल के साथ-साथ राजकीय विधेयक और अन्य विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे.
छात्र आंदोलन बनाम सुखाड़ एक बड़ा मुद्दा?
इस बार मानसून सत्र में विपक्ष छात्रों के आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा की मांग कर रहा है. वहीं, सत्ता पक्ष राज्य में सुखाड़ की स्थिति और उससे जुड़े विषयों पर चर्चा कराना चाहता है. किन मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी, इसका अंतिम फैसला 6 अगस्त को होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा.
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