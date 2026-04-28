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सड़क हादसे में मौत पर अब 4 लाख मुआवजा, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है.

CM Hemant Soren Meeting of State Disaster Management Authority in Ranchi
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 11:02 PM IST

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रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. अब राज्य में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को पहले की तुलना में चार गुना अधिक मुआवजा मिलेगा.

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को अब 1 लाख रुपये की जगह सीधे 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिए जाएंगे. सरकार ने इस फैसले को अन्य आपदाओं में मिलने वाली सहायता राशि के बराबर करने के उद्देश्य से लिया है, ताकि पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सहारा मिल सके.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों को देखते हुए यह निर्णय बेहद जरूरी था. नई व्यवस्था के तहत मृतक के आश्रितों को उनके गृह जिले के उपायुक्त द्वारा सत्यापन के बाद राशि प्रदान की जाएगी. जिससे प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी बनेगी.

CM Hemant Soren Meeting of State Disaster Management Authority in Ranchi
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में शामिल मंत्री और अधिकारी (ETV Bharat)

इस बैठक में यह भी तय किया गया कि अनुग्रह राशि के दोहरे भुगतान को रोकने के लिए सत्यापन अनिवार्य होगा. साथ ही, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी बीमा योजना से आच्छादित है, तो उसे एक ही प्रकार की वित्तीय सहायता मिलेगी या तो बीमा राशि या आपदा अनुग्रह राशि.

इसके अलावा, आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों जैसे युवा आपदा मित्र योजना, गोताखोरों की संख्या बढ़ाने और प्रशिक्षण जैसी पहलों पर भी चर्चा हुई. इस बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव प्रशांत कुमार और विप्रा भाल के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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