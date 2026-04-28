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सड़क हादसे में मौत पर अब 4 लाख मुआवजा, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. अब राज्य में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को पहले की तुलना में चार गुना अधिक मुआवजा मिलेगा.

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को अब 1 लाख रुपये की जगह सीधे 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिए जाएंगे. सरकार ने इस फैसले को अन्य आपदाओं में मिलने वाली सहायता राशि के बराबर करने के उद्देश्य से लिया है, ताकि पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सहारा मिल सके.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों को देखते हुए यह निर्णय बेहद जरूरी था. नई व्यवस्था के तहत मृतक के आश्रितों को उनके गृह जिले के उपायुक्त द्वारा सत्यापन के बाद राशि प्रदान की जाएगी. जिससे प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी बनेगी.