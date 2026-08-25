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झारखंड में हैं 2119 वेटलैंड, इसरो के एटलस के आधार पर सूची तैयार, सीएम ने संरक्षण और प्रबंधन के दिए निर्देश

सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के 2119 वेटलैंड की संरक्षण और प्रबंधन के निर्देश दिए हैं. राजेश कुमान सिंह की रिपोर्ट.

WETLAND CONSERVATION IN RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 9:50 AM IST

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रांची: झारखंड में वेटलैंड यानी प्राकृतिक जल क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की पहली बैठक में राज्य के वेटलैंड की पहचान, सत्यापन, सीमांकन, नोटिफिकेशन और बेहतर प्रबंधन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. सरकार अब संभावित वेटलैंड का विस्तृत अध्ययन कर उनका रिकॉर्ड तैयार करेगी.

वेटलैंड संरक्षण को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में मौजूद सभी वेटलैंड की व्यवस्थित सूची तैयार की जाए और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाए. साथ ही वेटलैंड का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर उसे सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया. सरकार का मकसद सिर्फ वेटलैंड की पहचान करना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन की पूरी व्यवस्था तैयार करना है.

झारखंड में मिले 2119 संभावित वेटलैंड

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इसरो से मिले एटलस के आधार पर झारखंड में 2119 संभावित वेटलैंड की सूची तैयार हुई है. अब इन सभी संभावित स्थलों का जिला स्तर पर भौतिक और तथ्यात्मक सत्यापन कराया जाएगा. इसके बाद राज्य स्तर पर इनकी पहचान और सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा.

wetland conservation in ranchi
अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री (ईटीवी भारत)

क्या होता है वेटलैंड

वेटलैंड ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र होते हैं, जहां जमीन पर स्थायी या मौसमी तौर पर पानी मौजूद रहता है. इसमें तालाब, झील, दलदली क्षेत्र, जलभराव वाले इलाके और कुछ खास तरह के नदी किनारे के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं. ये क्षेत्र पानी को संजोने के साथ-साथ भूजल रिचार्ज, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, पक्षियों और दूसरे जीव-जंतुओं को प्राकृतिक आवास देने तथा जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

अतिक्रमण और गतिविधियों पर रहेगी नजर

संभावित वेटलैंड के सत्यापन के दौरान वहां के मौजूदा हालात, जल स्रोत और आसपास की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी. वेटलैंड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ अतिक्रमण रोकने और ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिनसे वेटलैंड को नुकसान पहुंच सकता है. जिला स्तरीय समितियां अपनी रिपोर्ट राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को सौंपेंगी.

डिमार्केशन के बाद होगा नोटिफिकेशन

मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप चिन्हित वेटलैंड का डिमार्केशन यानी सीमांकन कराने और इसके बाद नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. सरकार का मानना है कि संभावित वेटलैंड की पहचान से लेकर सत्यापन, सीमांकन, नोटिफिकेशन और मैनेजमेंट प्लान तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया जल क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में अहम साबित होगी.

हर महत्वपूर्ण वेटलैंड का बनेगा मैनेजमेंट प्लान

सरकार अब महत्वपूर्ण वेटलैंड की मौजूदा स्थिति का भी रिकॉर्ड तैयार करेगी. इसमें जल स्रोत, आसपास की मानवीय गतिविधियां और समय के साथ हुए बदलावों की जानकारी शामिल होगी. इन आंकड़ों के आधार पर जरूरत के मुताबिक अलग-अलग वेटलैंड के लिए मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा.

जल संकट और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस

बैठक में वेटलैंड को सिर्फ जल क्षेत्र के तौर पर नहीं, बल्कि जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी जरूरी बताया गया. प्राकृतिक जल निकायों के संरक्षण और जीर्णोद्धार से जल संकट से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है. सरकार वेटलैंड को राज्य के पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण आधार मान रही है.

वेटलैंड प्राधिकरण को मजबूत करने की तैयारी

बैठक में झारखंड राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के कामकाज को प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. टेंडर और प्रोक्योरमेंट से जुड़े प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और अनुमोदन के लिए समिति बनाने, तकनीकी समिति के गठन और जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया गया.

वेटलैंड प्राधिकरण के कार्यालय के संचालन के लिए जरूरी राशि, पर्याप्त बजट और मानव संसाधन उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. सरकार की कोशिश है कि वेटलैंड संरक्षण से जुड़े नियम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर उनका प्रभावी तरीके से पालन हो.

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