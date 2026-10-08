ETV Bharat / state

नेमरा की माटी में विलीन हुईं रूपी सोरेन, अश्रुपूर्ण आंखों से सीएम हेमंत सोरेन ने मां को दी अंतिम विदाई

रूपी सोरेन को कंधा देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ( Etv BHARAT )

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और दिवंगत जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गईं. रामगढ़ के उनके पैतृक गांव नेमरा में पूरे सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. मां की अंतिम विदाई के वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी.

हजारों लोगों की नम हुईं आंखें