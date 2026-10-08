नेमरा की माटी में विलीन हुईं रूपी सोरेन, अश्रुपूर्ण आंखों से सीएम हेमंत सोरेन ने मां को दी अंतिम विदाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा में मां रूपी सोरेन को मुखाग्नि दी. उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी.
Published : October 8, 2026 at 8:56 PM IST
रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और दिवंगत जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गईं. रामगढ़ के उनके पैतृक गांव नेमरा में पूरे सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. मां की अंतिम विदाई के वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी.
हजारों लोगों की नम हुईं आंखें
जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं. रूपी सोरेन को अंतिम जोहार देने के लिए नेमरा में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि गांव की गलियों से लेकर श्मशान घाट तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आए. रामगढ़ का नेमरा, यही वह माटी है, जहां सोरेन परिवार की जड़ें गहरी हैं. गुरुवार को इसी गांव ने अपने परिवार की एक और बड़ी शख्सियत को नम आंखों से विदाई दी.
अंतिम दर्शन के लिए नेमरा लाया गया था पार्थिव शरीर
दिवंगत जननायक और मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए नेमरा लाया गया. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही पूरा माहौल गम में डूब गया. घर-घर से लोग बाहर निकले. बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे, हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता था.
अंतिम यात्रा शुरू हुई तो जनसैलाब उमड़ पड़ा
परिवार के सदस्यों के साथ ग्रामीण, समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग शव यात्रा में शामिल हुए. नेमरा की गलियों से गुजरती अंतिम यात्रा में एक ही भाव दिखाई दे रहा था अंतिम जोहार. रूपी सोरेन को अंतिम जोहार. लोग नम आंखों से अपनी प्रिय रूपी सोरेन को अंतिम विदाई देने श्मशान घाट तक पहुंचे.
स्मृति शेष रूपी सोरेन अमर रहें! https://t.co/BUWWASBva4— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) October 8, 2026
हेमंत सोरेन ने दी मां को मुखाग्नि
पैतृक गांव नेमरा स्थित श्मशान घाट पर पूरे सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर आया वह पल, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां को मुखाग्नि दी. मुखाग्नि के साथ ही पूरा वातावरण भावुक हो उठा. जिस मां की ममता और स्नेह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जीवन का सहारा रहा. आज उसी मां को बेटे ने अपनी आंखों के सामने अंतिम विदाई दी. रूपी सोरेन के पंचतत्व में विलीन होते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई.
रूपी सोरेन की अंतिम यात्रा में भावुक दिखे मुख्यमंत्री
रूपी सोरेन की यह अंतिम यात्रा कई मायनों में बेहद भावुक कर देने वाली रही. करीब एक साल पहले इसी नेमरा की धरती पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दी गई थी और अब उसी माटी ने उनकी जीवनसंगिनी रूपी सोरेन को भी अपने आंचल में समेट लिया. एक परिवार के लिए यह सिर्फ एक और अंतिम विदाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत है, जिसने झारखंड की राजनीति और सामाजिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी.
नेमरा गांव में शिबू सोरेन का हुआ था अंतिम संस्कार
नेमरा के लिए यह पल इसलिए भी भारी रहा कि पिछले साल 5 अगस्त को इसी गांव में शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ था. मुखाग्नि तब भी हेमंत ने ही दी थी. गुरुजी का निधन 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था. उनके जाने के लगभग सालभर बाद अब उनकी जीवनसंगिनी भी उसी स्थान पर पंचतत्व में विलीन हो गई और मुखाग्नि भी झारखंड के मुख्यमंत्री बेटे हेमंत सोरेन ने ही दी.
सादगी, त्याग और संघर्ष का नाम रूपी सोरेन!
रूपी सोरेन को सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की मुखिया के तौर पर याद नहीं किया जाएगा. झारखंड आंदोलन के दौर से लेकर आगे तक उनका जीवन सादगी, त्याग और संघर्ष से जुड़ा रहा. उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ सामाजिक सरोकारों से भी अपना जुड़ाव बनाए रखा. उनका अपना राजनीतिक जुड़ाव भी रहा. 1999 में उन्होंने अविभाजित बिहार के दौर में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हाल के दिनों में भी उनकी मौजूदगी सार्वजनिक जीवन में दिखाई देती रही.
रूपी सोरेन के निधन पर बड़े नेताओं ने व्यक्त की संवेदना
इसी साल उन्होंने राष्ट्रपति भवन में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रदान किए गए पद्म भूषण सम्मान को उनकी ओर से ग्रहण किया था. रूपी सोरेन के निधन से झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई. देश और राज्य के कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की.
अंतिम विदाई में शामिल हुए कई दिग्गज नेता
अंतिम विदाई के मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, संजय यादव और नेहा शिल्पी तिर्की राज्यसभा सांसद बीडी राम कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह (अनूप सिंह), कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय, रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे. प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
नेमरा में आज हर चेहरा उदास था, हर शख्स की आंख में नमी थी और हर जुबान पर रूपी सोरेन के लिए सम्मान. किसी ने उन्हें ममता की मिसाल बताया, तो किसी ने संघर्ष और सादगी की प्रतिमूर्ति. रूपी सोरेन का जाना सिर्फ सोरेन परिवार की क्षति नहीं, बल्कि झारखंड के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है.
नेमरा की जिस माटी से सोरेन परिवार का रिश्ता पीढ़ियों पुराना है. आज उसी माटी ने रूपी सोरेन को अपने भीतर समेट लिया. बेटे हेमंत सोरेन ने मां को मुखाग्नि दी और हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम जोहार किया. शोक में डूबे नेमरा से आज बस एक ही आवाज सुनाई दी- रूपी सोरेन को अंतिम जोहार. उनकी स्मृतियां अब नेमरा की माटी, सोरेन परिवार और झारखंड की सामूहिक स्मृति बन चुकी हैं.
ये भी पढ़ें- रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, रो पड़ा पूरा सोरेन परिवार, पैतृक गांव नेमरा के लिए रवाना हुआ पार्थिव शरीर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां 'रूपी सोरेन' का लंबी बीमारी के बाद निधन, रांची के एक निजी अस्पताल में थीं इलाजरत