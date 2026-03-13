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सीएम हेमंत सोरेन ने नए थानों का किया शिलान्यास, विभाग को सौंपे वाहन, कहा- अपराध नियंत्रण के लिए आम लोग भी समझें जिम्मेदारी

सीएम हेमंत सोरेन ने कई जिलों में थाना भवनों का शिलान्यास किया. इसके अलावा पुलिस को पेट्रोलिंग वाहन भी वितरित किए गए.

CM Hemant Soren
कार्यक्रम के दौरान मंच पर सीएम हेमंत सोरेन और स्पीकर के साथ अन्य नेता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 4:10 PM IST

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रांची: स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस को बड़ी सौगात दी है. झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 12 अत्याधुनिक नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया और 636 पेट्रोलिंग वाहनों तथा 849 दोपहिया वाहनों को थानों को सौंपा.

नए थानों का शिलान्यास और वाहनों का वितरण

राज्य सरकार ने कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहनों और 1697 दोपहिया वाहनों को स्वीकृति प्रदान की है. इनमें से पहले चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन (मुख्यतः बोलेरो) और 849 दोपहिया वाहन वितरित किए गए हैं. नए थाना भवनों का शिलान्यास रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, गुमला, चतरा और दुमका जिलों में किया गया है. इन पर राज्य सरकार करीब 19 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

सीएम हेमंत सोरेन और स्पीकर का बयान (ETV Bharat)

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने इस दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नए थाना भवनों में एक ही परिसर में कई थाने और आवासीय कक्ष होंगे, जिससे पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी.

CM Hemant Soren
पुलिस को वितरित किए गए वाहन (ETV Bharat)

स्पीकर और सीएम के बयान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने उम्मीद जताई कि नई गाड़ियों से पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने में आसानी होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वाहन सौंपते हुए कहा कि पुलिस के साथ-साथ आम जनता को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अपराध के स्वरूप में बदलाव आया है, जिससे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है. उन्होंने धुर्वा में हाल ही में गुम हुए बच्चे की तलाश में पुलिस की सराहनीय भूमिका का जिक्र किया. सीएम ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को संसाधनयुक्त बनाने की घोषणा की और कहा कि यह पहला चरण है, जल्द ही दूसरे चरण में भी वाहन मुहैया कराए जाएंगे.

CM Hemant Soren
पुलिस को वितरित किए गए वाहन (ETV Bharat)

इस अवसर पर गृह एवं कारा विभाग में नवचयनित 9 वैज्ञानिक सहायकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे. कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे.

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