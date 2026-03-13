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सीएम हेमंत सोरेन ने नए थानों का किया शिलान्यास, विभाग को सौंपे वाहन, कहा- अपराध नियंत्रण के लिए आम लोग भी समझें जिम्मेदारी

कार्यक्रम के दौरान मंच पर सीएम हेमंत सोरेन और स्पीकर के साथ अन्य नेता ( ETV Bharat )