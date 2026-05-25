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मुख्यमंत्री ने आदिनिवास ऐप का किया शुभारंभ, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आदिवासियों से जुड़ी जानकारी

रांचीः अब डिजिटल प्लेटफार्म पर एक झलक में आदिवासियों से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त होगी. आदिनिवास नाम के इस ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है.

आज सोमवार को रांची के ऑड्रे हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने "आदिनिवास डिजिटल ऐप" का विधिवत् शुभारम्भ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि Adinivaas एक डिजिटल आदिवासी ऐप है, जो देशभर के आदिवासियों को एक सूत्र में जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. यह हमारी संस्कृति, भाषा, भूमि, परंपरा और जीवनशैली के संरक्षण के साथ-साथ रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों को भी गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा.

नितिन कुजूर ने तैयार किया आदिनिवास ऐप

आदिनिवास ऐप को आदिवासी समाज के नितिन कुजूर ने बनाया है जिसमें कई तरह की जानकारी दी गई है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि हमें आदिवासी समुदाय की पहचान पर गर्व करते हुए एकजुट होकर प्रगति की दिशा में कदम-कदम मिलाकर निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है.

नितिन कुजूर ने कुछ नवाचार के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़कर एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं गर्वित आदिवासी समाज का निर्माण करना रहा है. जहां एक डिजिटल ऐप पर हम अपनी सोच-विचार और क्रिएटिविटी को देश और दुनिया में अलग पहचान दे सकें.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नितिन कुजूर ने पूरी मेहनत, सिद्दत और लगन से डिजिटल प्लेटफार्म में इस ऐप को तैयार किया है. Adinivaas ऐप के नाम पर बहुत सारी चीजें छुपी है. आप सब जानते हैं कि हमलोग अलग-अलग युगों से गुजरते हुए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं.

आज मोबाइल सहित डिजिटल गैजेट्स का महत्व कितना है, ये हम सभी लोग जानते हैं, पलक झपकते ही आप पूरे दुनिया में लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातों को पूरी देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं. अपनी विशेषताओं, खूबियों एवं अपनी क्षमता को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं.