अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम हेमंत सरकार ने खोला खजाना, लगभग 9 हजार करोड़ की 1650 योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 28, 2026 at 8:56 PM IST
रांचीः राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा समापन व सरकार की द्वितीय वर्षगांठ पर आज शनिवार को खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सरकार ने जनता के लिए खजाना खोलते हुए लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की लागत की 1,650 विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक ओर जहां जेल में रह रहे बंदियों के मानवीय व्यवहार से संबंधित "The Jharkhand Prison JOURNAL 2025" पुस्तिका का जहां विमोचन किया गया, वहीं दूसरी ओर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्मित फिल्म 'अरण्य' का कटेन रेजर की प्रस्तुति हुई.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया. इसमें मुख्य रूप से पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को पुलिस सेवा के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक से अलंकृत किया गया. वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को भी सम्मानित किया गया. इसके अलावा मैट्रिक, इंटर, इंजीनियरिंग आदि परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, लैपटॉप आदि से सम्मानित किया गया.
सीएम ने किया स्टॉलों का भ्रमण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य सरकार के मंत्रियों व आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल के निकट विभिन्न विभागों के समन्वय से लगे स्टॉलों का भ्रमण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभागों की उपलब्धियों पर केंद्रित गतिविधियों व कार्यक्रम की सराहना की. इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गरीबी उन्मूलन में झारखंड बेहतर कार्य कर रहा है. उन्होंने राज्य के जल्द ही गरीबी मुक्त होने का दावा किया. मंत्री ने आगे कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ही बेहतर है और इसमें उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है. इस मौके पर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया.
कार्यक्रम में ये भी थे मौजूद
कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, रांची मेयर रोशनी खलखो, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक सुरेश कुमार बैठा, विधायक ममता देवी, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे.
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