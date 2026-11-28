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अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम हेमंत सरकार ने खोला खजाना, लगभग 9 हजार करोड़ की 1650 योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन

लाभुक को योजना का लाभ प्रदान करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा समापन व सरकार की द्वितीय वर्षगांठ पर आज शनिवार को खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सरकार ने जनता के लिए खजाना खोलते हुए लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की लागत की 1,650 विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक ओर जहां जेल में रह रहे बंदियों के मानवीय व्यवहार से संबंधित "The Jharkhand Prison JOURNAL 2025" पुस्तिका का जहां विमोचन किया गया, वहीं दूसरी ओर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्मित फिल्म 'अरण्य' का कटेन रेजर की प्रस्तुति हुई.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया. इसमें मुख्य रूप से पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को पुलिस सेवा के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक से अलंकृत किया गया. वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को भी सम्मानित किया गया. इसके अलावा मैट्रिक, इंटर, इंजीनियरिंग आदि परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, लैपटॉप आदि से सम्मानित किया गया.