बाल दिवस पर सीएम ने यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों के साथ किया संवाद, कहा- विकसित राज्य के लिए बच्चों का मजबूत होना जरूरी

रांची: बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके रोड स्थित आवास पर यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं से संवाद किया. मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 25 वर्ष पहले झारखंड ने एक राज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी. उसी वर्ष आज के कई युवाओं ने अपने बचपन का पहला कदम रखा होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए कई अलग-अलग योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे उनको बेहतर दिशा दी जा सके. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चे-बच्चियां और युवा वर्ग ही राज्य और देश के भविष्य हैं. इन्हें हर रूप से मजबूत बनाकर ही एक समृद्ध और विकसित राज्य की परिकल्पना पूरी की जा सकती है.

छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के साथ-साथ कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है. कई छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ देकर विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक गरीब-जरूरतमंद परिवार के बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे थे. लेकिन हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है.

बाल दिवस के मौके पर संबोधित करते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 80 सरकारी विद्यालयों को सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर गरीब-जरूरतमंद परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है. आने वाले समय में राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों को सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित करने की योजना है, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकें.

चरणबद्ध तरीके से योजनाओं का होगा संचालन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद बनाने के लिए कई अलग-अलग योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के सभी पूर्व बाल पत्रकार और युवाओं से कहा कि जिस प्रकार आप सभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रकार आपके वैसे साथी जो योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष 10वीं और 12वीं के टॉपर्स विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का कार्य करती है. साथ ही मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप, मोबाइल सहित सम्मान राशि भी प्रदान करती है. इस अवसर पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित रहे.