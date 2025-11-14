Bihar Election Results 2025

बाल दिवस पर सीएम ने यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों के साथ किया संवाद, कहा- विकसित राज्य के लिए बच्चों का मजबूत होना जरूरी

बाल दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों के साथ बातचीत की.

CM INTERACT WITH UNICEF JOURNALIST
यूनिसेफ के बाल पत्रकारों को सम्मानित करते हुए (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 6:48 PM IST

रांची: बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके रोड स्थित आवास पर यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं से संवाद किया. मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 25 वर्ष पहले झारखंड ने एक राज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी. उसी वर्ष आज के कई युवाओं ने अपने बचपन का पहला कदम रखा होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए कई अलग-अलग योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे उनको बेहतर दिशा दी जा सके. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चे-बच्चियां और युवा वर्ग ही राज्य और देश के भविष्य हैं. इन्हें हर रूप से मजबूत बनाकर ही एक समृद्ध और विकसित राज्य की परिकल्पना पूरी की जा सकती है.

छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के साथ-साथ कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है. कई छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ देकर विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक गरीब-जरूरतमंद परिवार के बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे थे. लेकिन हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है.

बाल दिवस के मौके पर संबोधित करते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 80 सरकारी विद्यालयों को सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर गरीब-जरूरतमंद परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है. आने वाले समय में राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों को सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित करने की योजना है, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकें.

चरणबद्ध तरीके से योजनाओं का होगा संचालन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद बनाने के लिए कई अलग-अलग योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के सभी पूर्व बाल पत्रकार और युवाओं से कहा कि जिस प्रकार आप सभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रकार आपके वैसे साथी जो योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष 10वीं और 12वीं के टॉपर्स विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का कार्य करती है. साथ ही मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप, मोबाइल सहित सम्मान राशि भी प्रदान करती है. इस अवसर पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित रहे.

सीएम को दी गई योजनाओं के लाभ की जानकारी

कार्यक्रम में शामिल यूनिसेफ के पूर्व बाल पत्रकारों और झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की बालिकाओं ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कैसे मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, समर अभियान, ज्ञान सेतु, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री सारथी योजना, एमएचएम लैब्स, मध्याह्न भोजन में अंडे का शामिल करना, इको क्लब, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसी योजनाओं ने उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने और अवसरों के द्वार खोलने में अहम भूमिका अदा की.

राज्य सरकार के कार्य की सराहना

यूनिसेफ, झारखंड की प्रमुख डॉ. कनिनिका मित्रा ने मुख्यमंत्री को झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि युवाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति यह दर्शाती है कि झारखंड के प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार कितनी सजग और प्रतिबद्ध है. यूनिसेफ झारखंड की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एवं पार्टनरशिप विशेषज्ञ, आस्था अलंग ने कहा कि इन युवाओं की बातें हमें याद दिलाती हैं कि हर बच्चे का अधिकार महत्वपूर्ण है और हर बच्चे को अपने सपने पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल पत्रकारों और युवाओं से बातें कर बहुत अच्छा लगता है. सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ, झारखंड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की.

RANCHI
CM HEMANT SOREN
बाल दिवस
CM HEMANT SOREN IN RANCHI
CM INTERACT WITH UNICEF JOURNALIST

