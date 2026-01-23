ETV Bharat / state

लंदन में गूंजा झारखंड @25, विदेश में पहली बार राज्य ने जोड़ा अपने युवाओं से सीधा संवाद

लंदन/रांची: झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लंदन में आयोजित ‘झारखंड @25’ कार्यक्रम में राज्य की संघर्षपूर्ण यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की संभावनाओं की झलक देखने को मिली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे और कार्यरत झारखंड के युवाओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

कार्यक्रम में मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना और चेवनींग मरांग गोमके स्कॉलर्स के तहत यूके की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं सहित कुल लगभग 150 प्रतिभागी शामिल हुए. यह भारत में संभवतः पहला मौका है जब किसी राज्य सरकार ने विदेश में अपने छात्रों, प्रवासियों और उद्यमियों के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया हो.

छात्रों के साथ सीएम हेमंत (फोटो- पीआरडी झारखंड)

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की विकास यात्रा केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ने की कहानी है, जहां विकास और प्रकृति के बीच संतुलन सबसे अहम है. उन्होंने कहा कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा और बाबा दिशोम गुरुजी के विचार, गरिमा, आत्मसम्मान और न्याय, आज भी झारखंड की दिशा तय कर रहे हैं. राज्य सभी को साथ लेकर, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.