ETV Bharat / state

झारखंड के पहले टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन ने देखा प्रेजेंटेशन

झारखंड के पहले टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की तैयारी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

CM Hemant Soren instructions to officials regarding preparation of first tiger safari project in Jharkhand
अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम समेत अन्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट लातेहार जिला के पुटूवागढ़ क्षेत्र में तैयार होगा. यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर का क्षेत्र है.

इसको लेकर विभाग द्वारा भूमि चिन्हित कर ली गई है. सरकार के द्वारा टाइगर सफारी प्रोजेक्ट, बेतला नेशनल पार्क के नजदीक के क्षेत्र में बनाए जाने की योजना है. टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बनने से डालटनगंज, बरवाडीह, मंडल डैम क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के साथ साथ आजीविका का बेहतर साधन मिलेगा.

मुख्यमंत्री के समक्ष शुक्रवार को अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए इसकी विस्तृत जानकारी दी. विभाग का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इको टूरिज्म सर्किट, जो नेतरहाट-बेतला-केचकी से लेकर मंडल डैम तक विस्तारित है, इसके विकास में यह प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी.

CM Hemant Soren instructions to officials regarding preparation of first tiger safari project in Jharkhand
टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की तैयारी पर सीएम की बैठक (ETV Bharat)

इस प्रेजेंटेशन के जरिए अधिकारियों ने बताया कि टाइगर सफारी परियोजना की स्थापना निर्धारित सभी मानकों के अनुसार की जाएगी. टाइगर सफारी बनने से इस क्षेत्र के समुचित विकास की पूरी संभावना है. इस योजना के विस्तार से टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बाघों और अन्य वन्यजीवों को करीब से देखने का एक आकर्षक और नया मौका होगा. यह झारखंड का पहला टाइगर सफारी होगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है.

मुख्यमंत्री ने दिए कई अहम निर्देश

सीएम आवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाइगर सफारी प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण और वन्य जीव प्राणी सुरक्षित रहे.

इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाइल्डलाइफ परितोष उपाध्याय, पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एसआर नाटेश, उप निदेशक पलामू टाइगर रिजर्व प्रजेश जेना, कंसल्टेंट अशफाक अहमद सहित अन्य मौजूद रहे.

इसे भी पढे़ं- 215 करोड़ की लागत से बनेगा टाइगर सफारी! बेतला में 300 एकड़ में 2027 तक हो जाएगा तैयार

इसे भी पढे़ं- पर्यटकों के लिए खुशखबरी! 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क, ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा, बंगाल के लोगों की है पहली पसंद

इसे भी पढ़ें- रामोजी फिल्म सिटी में जल्द ही ग्लोबल टूरिज़्म विलेज और नाइट सफारी का मिलेगा अनुभव

TAGGED:

RANCHI
TIGER SAFARI PROJECT IN JHARKHAND
CM HEMANT SOREN
लातेहार में टाइगर सफारी प्रोजेक्ट
TIGER SAFARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.