झारखंड के पहले टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन ने देखा प्रेजेंटेशन
झारखंड के पहले टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की तैयारी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
Published : October 17, 2025 at 10:50 PM IST
रांचीः झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट लातेहार जिला के पुटूवागढ़ क्षेत्र में तैयार होगा. यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर का क्षेत्र है.
इसको लेकर विभाग द्वारा भूमि चिन्हित कर ली गई है. सरकार के द्वारा टाइगर सफारी प्रोजेक्ट, बेतला नेशनल पार्क के नजदीक के क्षेत्र में बनाए जाने की योजना है. टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बनने से डालटनगंज, बरवाडीह, मंडल डैम क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के साथ साथ आजीविका का बेहतर साधन मिलेगा.
मुख्यमंत्री के समक्ष शुक्रवार को अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए इसकी विस्तृत जानकारी दी. विभाग का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इको टूरिज्म सर्किट, जो नेतरहाट-बेतला-केचकी से लेकर मंडल डैम तक विस्तारित है, इसके विकास में यह प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी.
इस प्रेजेंटेशन के जरिए अधिकारियों ने बताया कि टाइगर सफारी परियोजना की स्थापना निर्धारित सभी मानकों के अनुसार की जाएगी. टाइगर सफारी बनने से इस क्षेत्र के समुचित विकास की पूरी संभावना है. इस योजना के विस्तार से टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बाघों और अन्य वन्यजीवों को करीब से देखने का एक आकर्षक और नया मौका होगा. यह झारखंड का पहला टाइगर सफारी होगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है.
मुख्यमंत्री ने दिए कई अहम निर्देश
सीएम आवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाइगर सफारी प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण और वन्य जीव प्राणी सुरक्षित रहे.
इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाइल्डलाइफ परितोष उपाध्याय, पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एसआर नाटेश, उप निदेशक पलामू टाइगर रिजर्व प्रजेश जेना, कंसल्टेंट अशफाक अहमद सहित अन्य मौजूद रहे.
