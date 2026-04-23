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रांची एयरपोर्ट में बन रहे स्टेट हैंगर का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समयसीमा पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट में बन रहे स्टेट हैंगर का निरीक्षण किया.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट में बन रहे स्टेट हैंगर का निरीक्षण किया. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 8:54 PM IST

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रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में निर्माणाधीन स्टेट हैंगर और उससे जुड़े आधारभूत ढांचे का स्थल निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की.

लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं- सीएम

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि परियोजना से जुड़े सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के समग्र विकास के लिए मजबूत और आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण बेहद जरूरी है.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
अधिकारियों से बात करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत बनाती हैं, बल्कि राज्य की एक प्रगतिशील और विकसित छवि भी प्रस्तुत करती है. उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने की हिदायत दी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
रांची एयरपोर्ट (ETV Bharat)

इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसियों को नवीनतम तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर तकनीक, गुणवत्ता वाले संसाधन और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से ही परियोजना को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट हैंगर का निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को लेकर गंभीर है और हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राज्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
स्टेट हैंगर का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

इस निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, प्रगति रिपोर्ट और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
रांची एयरपोर्ट में बन रहे स्टेट हैंगर को देखते सीएम (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तय समय में परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य को जल्द ही इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ मिल सके.

CM Hemant Soren inspected State Hangar under construction at Ranchi Airport
स्टेट हैंगर का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

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