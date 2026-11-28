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सीएम की केंद्र को दो टूक, कहा- झारखंड कोई भीख में मिला राज्य नहीं, अब आर-पार की लड़ाई होगी

सीएम हेमंत सोरेन ( Jhargov tv )

रांची: झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के समापन और राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी रांची में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देते हुए करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात दी, वहीं राज्य के अधिकारों और केंद्र सरकार के रवैये को लेकर बेहद कड़ा रुख भी अख्तियार किया.

"झारखंड भीख में नहीं मिला, अब आर-पार की लड़ाई होगी"- हेमंत सोरेन