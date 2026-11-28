सीएम की केंद्र को दो टूक, कहा- झारखंड कोई भीख में मिला राज्य नहीं, अब आर-पार की लड़ाई होगी
झारखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम हेमंत सोरेन ने 5941.86 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 28, 2026 at 3:38 PM IST
रांची: झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के समापन और राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी रांची में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देते हुए करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात दी, वहीं राज्य के अधिकारों और केंद्र सरकार के रवैये को लेकर बेहद कड़ा रुख भी अख्तियार किया.
"झारखंड भीख में नहीं मिला, अब आर-पार की लड़ाई होगी"- हेमंत सोरेन
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बकाया और संवैधानिक अधिकारों पर बेहद आक्रामक तेवर दिखाए. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपना वाजिब हक लेकर रहेंगे.
"झारखंड कोई भीख में मिला हुआ राज्य नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के लंबे संघर्ष और शहादत से बना है. हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए. यदि हमें हमारा वाजिब अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम इसके लिए कानूनी लड़ाई के साथ-साथ आर-पार की राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे. हमारा कदम अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे."- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड
5941.86 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की मिली सौगात
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 5941.86 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके अंतर्गत राज्य की जनता को समर्पित करते हुए 3155.73 करोड़ रुपये की पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि शेष राशि (2786.13 करोड़ रुपये) की नई योजनाओं की आधारशिला रखी गई. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी और मूलवासियों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
जांबाज पुलिस अधिकारियों और मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान
इस अवसर पर राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अदम्य साहस का परिचय देने वाले जांबाज पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल भी बढ़ाया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और वीरता दिखाने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित 'मुख्यमंत्री पदक' से सम्मानित किया. इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के राज्य टॉपर छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
समारोह में शामिल हुए सरकार और गठबंधन के दिग्गज नेता
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सरकार और गठबंधन के कई दिग्गज नेता व जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे. समारोह में मुख्य रूप से मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री योगेंद्र प्रसाद और मंत्री डॉ. इरफान अंसारी उपस्थित थे. इनके अलावा राज्यसभा सांसद महुआ माजी, रांची की मेयर रौशनी खलखो तथा प्रदेश कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी इस समारोह के साक्षी बने. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया.
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