जेएमएम के 47वें झारखंड दिवस का उद्घाटन, सीएम हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सांसद, विधायक हुए शामिल

सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी का झंडा फहराकर जेएमएम के 47वें झारखंड दिवस का उद्घाटन किया. ( Etv Bharat )