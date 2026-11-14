IITF- 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पवेलियन और पलाश का किया उद्घाटन
नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 में झारखंड पवेलियन और पलाश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 14, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली/रांचीः नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में झारखंड पवेलियन और पलाश का आज शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया.
इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धो-कान्हू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस उद्घाटन समारोह में राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, ग्रामीण विकास विभाग सचिव मनोज कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, पर्यटन विभाग के निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा एवं उद्योग निदेशक विशाल सागर सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा की हर वर्ष इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाता है और झारखंड इसमें हर साल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है. इस वर्ष भी राज्य इसमें भाग ले रहा है, जहां झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग अपने-अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों और पहलों को प्रदर्शित कर रहे हैं.
इस वर्ष हमारी थीम 'विकास और विरासत' है. इस थीम के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला समूहों की भागीदारी, कारीगरों एवं शिल्पकारों को मिल रहे प्रोत्साहन तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही विकासात्मक पहलों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है. इस ट्रेड मेला में झारखंड की इन सभी विशेषताओं, उपलब्धियों और संभावनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने पवेलियन का किया भ्रमण
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पवेलियन का भ्रमण किया. यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का पारंपरिक झूमर नृत्य के साथ स्वागत किया गया. उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प, कला-संस्कृति, स्थानीय उत्पादों एवं उद्यमिता से जुड़े प्रयासों की जानकारी ली. इस वर्ष भी IITF-2026 में झारखंड को 'फोकस स्टेट' के रूप में भागीदारी का अवसर मिला है.
झारखंड पवेलियन की इस वर्ष की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है, जिसके माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की संभावनाओं और सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है. राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों और पहलों को प्रदर्शित किया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने तथा स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को विशेष स्थान दिया गया है.
इसे भी पढ़ें- IITF 2026: भारत मंडपम में 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज, पीयूष गोयल बोले- 2047 तक भारत की होगी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी
इसे भी पढ़ें- इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आगाज, 8 देशों के 3500 प्रोडक्ट्स बने आकर्षण का केंद्र
इसे भी पढ़ें- Diwali 2023: जमशेदपुर में दिवाली ट्रेड फेयर, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा