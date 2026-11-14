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IITF- 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पवेलियन और पलाश का किया उद्घाटन

नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 में झारखंड पवेलियन और पलाश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/रांचीः नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में झारखंड पवेलियन और पलाश का आज शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया.

इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर शहीद सिद्धो-कान्हू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस उद्घाटन समारोह में राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, ग्रामीण विकास विभाग सचिव मनोज कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, पर्यटन विभाग के निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा एवं उद्योग निदेशक विशाल सागर सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.