ETV Bharat / state

रांची में इप्सोवा दिवाली मेला का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन

रांची में तीन दिवसीय इप्सोवा दिवाली मेले का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मिलकर किया.

CM INAUGURATED IPSOVA DIWALI MELA
मेले का उद्घाटन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित तीन दिवसीय दीपावली मेले का आगाज हो गया है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया.

इप्सोवा का है 25वां स्थापना दिवस

इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से इस साल भी भव्य दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है. उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. बता दें कि इप्सोवा (IPSOWA) के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर, इस बार का दिवाली मेला बेहद खास है.

CM inaugurated Ipsova Diwali Mela
मेले का उद्घाटन करते सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

मेले में दिखी सिक्किम और राजस्थान के लोकनृत्य की झलक

16 अक्टूबर से शुरू हुए इस तीन दिवसीय मेले में सांस्कृतिक, सामाजिक और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. मेले का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन द्वारा संयुक्त रूप से पारंपरिक स्वागत समारोह के बीच किया गया. मौके पर स्थानीय लोक कलाकारों के साथ-साथ सिक्किम और राजस्थान का लोकनृत्य विशेष आकर्षण रहा.

CM inaugurated Ipsova Diwali Mela
विधायक कल्पना सोरेन को तिलक लगाती महिला (Etv Bharat)

कोई नया नाम नहीं इप्सोवा: सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि इप्सोवा कोई नया नाम नहीं है. इस संस्था के द्वारा कई बेहतरीन कार्य किया जा रहे हैं और पूर्व में किए भी गए हैं. संस्था के द्वारा कई तरह से लोगों की मदद की जा रही है. वर्तमान समय में यह बेहद जरूरी है कि समाज के हर तबके को अपने साथ खड़ा किया जाए. पुलिस विभाग ऐसा है जो हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है. पुलिस परिवार के द्वारा ही संस्था का संचालन होता आया है.

क्या है मेले का मुख्य आकर्षण?

मेले के प्रमुख आकर्षणों में लाइव पॉटरी मेकिंग, सोहराय पेंटिंग और पोर्ट्रेट मेकिंग शामिल हैं, जबकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्टॉल्स में हथियार, गोला-बारूद और लैंड माइंस वाहन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो दिवाली मेले का स्टार आकर्षण है. परेड ग्राउंड में एयरो मॉडलिंग, यानि छोटे विमान बनाने और उड़ाने की कला और आर्चरी की भी बच्चों के लिए खास व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें- मोरहाबादी मैदान में जेसोवा दिवाली मेला-2025 का आगाज, मुख्यमंत्री ने कहा - समाज सेवा ही जेसोवा की पहचान

दुर्गोत्सव की धूमः सीएम हेमंत सोरेन ने आरआर स्पोर्टिंग और हरमू के दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन

पेसा नियमावली को लेकर सीएम गंभीर, अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

TAGGED:

इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स
इप्सोवा दीवाली मेले का आयोजन
CM INAUGURATED IPSOVA DIWALI MELA
HEMANT SOREN INAUGURATED MELA
IPSOWA DIWALI MELA IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.