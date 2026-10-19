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रजरप्पा में मां रूपी सोरेन की अस्थियों का किया विसर्जन, नम आंखों से CM हेमंत सोरेन ने निभाई परंपरा

अस्थि विसर्जन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रामगढ़: सीएम हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित दामोदर भैरवी नदी के पवित्र संगम तट पर दिवंगत मां रूपी सोरेन की अस्थियों का विसर्जन किया. पैतृक गांव नेमरा से अस्थि कलश लेकर रजरप्पा पहुंचे मुख्यमंत्री ने पारंपरिक संताली विधि-विधान और सामाजिक परंपराओं के अनुसार, अस्थियों को प्रवाह किया. धार्मिक रस्में पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच वस्त्र भी वितरित किए.

जाड्ंग बाहा तुपुनाई घाट पर अस्थि विसर्जन की रस्म संपन्न