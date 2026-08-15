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स्वाधीनता दिवस समारोह, सम्मान पाते ही पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिले चेहरे, कहा- देश सेवा का मिला फल

रांची: ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी और जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर उन्हें अपनी वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया. जिन 29 अधिकारी-कर्मियों को सम्मानित किया गया, उनमें राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक पाने वाले पुलिसकर्मी शामिल हैं.

इस मौके पर अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया. कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ वर्तमान में झारखंड सशस्त्र पुलिस बल-1, रांची में पदस्थापित हैं. उन्हें यह सम्मान विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है. इसके अलावे वीरता पदक पांच पुलिसकर्मियों को दिया गया. वीरता पदक पाने वालों में लातेहार और जामताड़ा में तैनात विनय कुमार, प्रमोद कुमार राय, वेद प्रकाश महतो, रामचन्द्र कुमार महतो और आरक्षी कृष्णा मुर्मू शामिल हैं. ये सभी गैलेंट्री मेडल के लिए चयन हुआ है.

जानकारी देते सम्मानित पुलिस कर्मी (ईटीवी भारत)

सम्मान पाते ही पुलिस पदाधिकारियों में दिखी खुशी

सराहनीय सेवा के लिए मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाते ही पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों में काफी खुशी देखी गई. अपने परिवार के साथ मोरहाबादी मैदान पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने इसके लिए सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले आईपीएस प्रमोद कुमार राय कहते हैं कि उन्हें पुलिस सेवा में लंबी अवधि के लिए बेदाग सेवा करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है. उन्हें बेहद ही खुशी है.

इधर लातेहार के घनघोर जंगल से लेकर झारखंड के कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करीब तीन हजार बम डिफ्यूज करने वाले पुलिस पदाधिकारी असीत कुमार मोदी अपने सेवाकाल के 32 वर्षों का अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि जब 1994 में उनकी नियुक्ति हुई थी, उस समय संयुक्त बिहार था. जिसमें झारखंड में नक्सली गतिविधि चरम पर था. कभी-कभी लगता था कि कहां आकर हम फंस गए. लेकिन सेवा के लिए समर्पित रहा और आज उसी का प्रतिफल है.



इन 23 पुलिस अधिकारी-कर्मी को मिला सम्मान

मोरहाबादी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मियों की सबसे अधिक संख्या सराहनीय सेवा पदक पाने वालों की है. इस श्रेणी में 23 पुलिस अधिकारी-कर्मियों को सम्मानित किया गया. सराहनीय सेवा पदक पाने वालों में आईपीएस डॉ माइकलराज एस, आईपीएस अन्नपू विजायलक्ष्मी, आईपीएस अनुरंजन किस्पोट्टा शामिल है.