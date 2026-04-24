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दावोस-यूके दौरे के बाद झारखंड में निवेश को रफ्तारः टेक्सटाइल, आईटी और पर्यटन सेक्टर पर सीएम का फोकस

सीएम ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास की दिशा में हो रहे कार्यों का जायजा लिया.

CM Hemant Soren holds high level review meeting in Ranchi
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 11:48 PM IST

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रांचीः राजधानी स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास की दिशा में हो रहे कार्यों का जायजा लिया. यह समीक्षा उनके हालिया विश्व आर्थिक मंच दावोस सम्मेलन और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के बाद की गई.

इस बैठक में अधिकारियों ने दावोस और यूके दौरे के दौरान हुए एमओयू और निवेश प्रस्तावों की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन समझौतों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और निवेशकों के प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए.

सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए टेक्सटाइल, उच्च शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, क्रिटिकल मिनरल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताते हुए कहा कि झारखंड के लोग बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में इस क्षेत्र में काम करते हैं. इसलिए राज्य में ही मजबूत टेक्सटाइल नीति बनाकर स्थानीय रोजगार बढ़ाने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री ने दावोस में झारखंड की भागीदारी को “वैश्विक मंच पर राज्य की मजबूत प्रस्तुति” बताते हुए कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच राज्य की सकारात्मक छवि बनी है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में निवेश और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

इस बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स के शोध, उत्पादन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम के संस्थानों के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर भी जोर दिया गया. इसके अलावा मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए जियो-टैगिंग कर विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पर्यटन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ईवी कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरल और प्रभावी नीति बनाई जाए, ताकि राज्य को औद्योगिक रूप से नई ऊंचाई मिल सके. इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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