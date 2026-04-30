झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर सीएम का जोर, RIMS-2 और मिनी सचिवालय परियोजना की प्रगति की समीक्षा
सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ सचिवालय परियोजना की प्रगति की समीक्षा की.
Published : April 30, 2026 at 7:02 AM IST
रांची: झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य की चिकित्सा सेवाओं, सुविधाओं और स्वास्थ्य ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
RIMS-2 बिल्डिंग परियोजना की प्रगति का जायजा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने RIMS-2 बिल्डिंग परियोजना की प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने भवन के डिजाइन एवं संरचना को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और मरीजों के अनुकूल बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.
आज झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 29, 2026
रिम्स-2 बिल्डिंग परियोजना की जानकारी ली तथा उसे और अधिक आधुनिक व मरीज-हितैषी बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।
विभिन्न जिलों के चिकित्सकों से ऑनलाइन संवाद कर आईसीयू… pic.twitter.com/74w29GUDoT
सीएम ने आईसीयू में भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली
इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों के डॉक्टरों से ऑनलाइन बातचीत कर आईसीयू में भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने इलाज की गुणवत्ता, उपलब्ध संसाधनों और चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए.
मिनी सचिवालय परियोजना पर चर्चा
इसके अलावा बैठक में प्रस्तावित मिनी सचिवालय परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना को आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाए, ताकि कार्यक्षमता और सेवा वितरण में सुधार हो सके.
जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. साथ ही आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बैठक में मुख्य सचिव के अलावा स्वास्थ्य और भवन निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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