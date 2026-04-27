ETV Bharat / state

डिजिटल मॉनिटरिंग, वर्किंग वुमन डेटा बेस और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर, सीएम ने समीक्षा बैठक में दिए कई निर्देश

अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री ( Etv Bharat )