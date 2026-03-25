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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहल शुरू, जल्द गुलजार होगा राज्य का सूचना आयोग

रांची: झारखंड में सूचना आयुक्त के खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है. झारखंड हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री हफीजुल हसन और राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में सूचना आयुक्त के लिए आए आवेदन पर विचार किया गया. बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि सूचना आयुक्त के लिए लगभग 450 आवेदन आए हैं, सभी की स्क्रूटनी की जा रही है. आने वाले दिनों में कुछ और बैठकें होंगी, जिसके बाद सरकार इसकी घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के चयन को लेकर मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा.

जानकारी देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

2020 से खाली है सूचना आयुक्त का पद

8 मई 2020 को तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य सूचना आयोग में सुनवाई पूरी तरह से ठप है. सुनवाई नहीं होने की वजह से आयोग में पांच हजार से अधिक अपील लंबित हैं. सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर आवेदन लेकर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती रही है.