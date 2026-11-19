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सीएम हेमंत सोरेन ने की राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक की. ( ETV Bharat )

रांचीः राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आज राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक लुईस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया, रामचंद्र सिंह के अलावा मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित राज्य वन्यजीव बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.