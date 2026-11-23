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झारखंड के 3,044 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, 500 को UAE-दुबई में नौकरी, AI और विदेश में पढ़ाई का दायरा बढ़ाएगी सरकार

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम (रांची) ( सौ. JHARgovTV )

रांचीः झारखंड सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार पहल कर रही है. इसी कड़ी में कल्याण विभाग और प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षित 3,044 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया. इनमें करीब 500 युवा संयुक्त अरब अमीरात और दुबई में नौकरी करने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बच्चों के हुनर को तराशकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है.