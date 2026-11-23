झारखंड के 3,044 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, 500 को UAE-दुबई में नौकरी, AI और विदेश में पढ़ाई का दायरा बढ़ाएगी सरकार
झारखंड सरकार कल्याण विभाग और प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षित 3,044 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र मिला. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 23, 2026 at 4:40 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार पहल कर रही है. इसी कड़ी में कल्याण विभाग और प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षित 3,044 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया. इनमें करीब 500 युवा संयुक्त अरब अमीरात और दुबई में नौकरी करने जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बच्चों के हुनर को तराशकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
IIT मद्रास और TVS के साथ एमओयू
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और तकनीक के साथ युवाओं को खुद को तैयार करना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से विस्तार हो रहा है. ऐसे में राज्य सरकार युवाओं को AI आधारित प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में पहल कर रही है. इस उद्देश्य से IIT मद्रास और प्रेझा फाउंडेशन के बीच एमओयू किया गया है. इसके तहत युवाओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी. वहीं, TVS ग्रुप के साथ हुए एमओयू का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.
समय के साथ कौशल विकसित करना जरूरी: सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बदलती तकनीक और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार रखना जरूरी है. उन्होंने HEC का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी इस संस्थान के आधार पर देश के कई उद्योग स्थापित हुए, लेकिन समय के साथ बदलाव नहीं करने के कारण आज यह नीलामी के कगार पर पहुंच गया है.
पायलट ट्रेनिंग से लेकर खनन क्षेत्र में रोजगार
मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग के पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि करीब दस साल पहले विभाग ने पायलट प्रशिक्षण देने की पहल की थी, लेकिन ट्रेनिंग देने वाली कंपनी फर्जी निकली और विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया. इसके बाद सरकार ने अपने स्तर से पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की पहल की. वर्तमान में 15 चयनित बच्चों की कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का खर्च सरकार उठा रही है. इसमें एयर होस्टेस प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी.
उन्होंने राज्य के खनिज संपदा और खनन गतिविधियों से प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के 12 से 14 जिले खनन से प्रभावित हैं. खनन गतिविधियां 40-50 वर्षों तक चलती हैं. ऐसे में भविष्य की पीढ़ियों के रोजगार और आजीविका के बारे में अभी से तैयारी करनी होगी. मुख्यमंत्री ने प्रेझा फाउंडेशन को खनन, स्टील और पावर सेक्टर में रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया.
प्रेझा फाउंडेशन के अध्यक्ष का संदेश
प्रेझा फाउंडेशन के अध्यक्ष टी.वी. नरेंद्रन ने वीडियो संदेश के जरिए युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार की उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने गिरिडीह की पूनम कुमारी का उदाहरण दिया, जो सेमीकंडक्टर चिप उद्योग में कार्यरत हैं और जिन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए मलेशिया भेजा गया था. उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में एक हजार से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है. युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान भी भूमिका निभा रहा है.
विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ेगा
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपा नंद झा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर है. विभाग इस दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभुकों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है.
वर्तमान में योजना के तहत विद्यार्थियों को इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है. अब इस योजना का विस्तार कर सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की तैयारी है. कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी हॉस्टलों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी अंतिम चरण में है. इसके तहत मुख्यमंत्री पोषण योजना का लाभ विद्यार्थियों को दिया जाएगा.
दुमका में जल्द शुरू होगा आवासीय नर्सिंग कॉलेज
कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने IIT के पूर्व छात्रों की पहल पर प्रेझा फाउंडेशन का गठन किया है. वर्तमान में फाउंडेशन के माध्यम से 34 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है. दुमका में बनकर तैयार आवासीय नर्सिंग कॉलेज को जल्द शुरू करने की तैयारी है. स्वास्थ्य विभाग भी प्रेझा फाउंडेशन के साथ जुड़कर काम करने की दिशा में पहल कर रहा है.
34 संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को मिला रोजगार
कल्याण विभाग की ओर से प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से राज्य में 34 प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं. इनमें 25 कल्याण गुरुकुल, 8 नर्सिंग कॉलेज और एक ITI कॉलेज शामिल हैं. इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं में 2,014 कल्याण गुरुकुल, 746 नर्सिंग कौशल कॉलेज और 284 ITI कौशल कॉलेज के प्रशिक्षित युवा शामिल हैं.
इन संस्थानों में मिली नियुक्ति
युवाओं को मैक्स हेल्थ केयर, दिल्ली, न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल, रांची, अंबुजा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, रायपुर, क्लाउड हेल्थ केयर, दिल्ली, TVS सप्लाई चेन, चेन्नई और वोल्टास, दुबई समेत विभिन्न संस्थानों में रोजगार मिला है. कार्यक्रम के दौरान दुबई और बेंगलुरु में काम कर रहे युवाओं के साथ-साथ प्रेझा फाउंडेशन के सभी 34 संस्थानों के विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े और अपने अनुभव साझा किए.
इस कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री चमरा लिंडा, विकास आयुक्त सह प्रेझा फाउंडेशन के को-चेयरमैन अजय कुमार सिंह और आदिवासी कल्याण आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुड़े युवाओं से बातचीत कर उनके अनुभव और फीडबैक लिया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
इसे भी पढे़ं- कौशल प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार का अवसर, सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र
इसे भी पढे़ं- झारखंड में होगी डॉक्टरों की बहाली: सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की तैयारी तेज
इसे भी पढे़ं- JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, सरकार ने कहा- परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी