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62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा-राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए करें कार्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा.

CM Hemant Soren
अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 7:33 PM IST

5 Min Read
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रांचीः लंबे समय से नियुक्ति पत्र की आस लगाए नवचयनित 62 सीडीपीओ और 237 महिला सुपरवाइजर के लिए आज का दिन खास रहा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंगलवार को सभी नवचयनित सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर को नियुक्ति पत्र सौंपा है. झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र विवरण समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दी बधाई

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर को बधाई दी.उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन-चार साल तक इंतजार करने के बाद आज आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है. यह आपके लिए खुशी का पल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे हैं. इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी अब काफी अहम होने जा रही है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन और अभ्यर्थी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य में महिलाएं हो रहीं सशक्त

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी और अनुबंध के माध्यम से महिलाएं कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वालों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है. महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ सामाजिक और सरकार के कार्यों का निर्वहन कर रही हैं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आपकी भूमिका काफी अहम होने वाली है.

उन्होंने कहा कि लंबे अर्से बाद आज बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति होना राज्य के लिए गर्व का क्षण है. महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नवनियुक्त महिलाएं पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी.

राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं. आज के दिन सभी नियुक्त कर्मी मिलकर कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि समाज के भीतर कुपोषण एक श्राप है. राज्य से कुपोषण को समाप्त करना बहुत जरूरी है. यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह जीवनभर की चुनौती बन सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने में आप सभी नवनियुक्त कर्मियों की जिम्मेदारी बहुत ही अहम होगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि महिलाओं की समस्याओं का निराकरण का जिम्मा अब आप सभी के कंधों पर होगा. स्वस्थ और निरोगी समाज का निर्माण आपके प्रयास पर निर्भर होगा. राज्य में महिलाओं की आवश्यक जरूरतों को उन तक पहुंचाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां के लोगों के बौद्धिक विकास को लेकर कई कार्य कर रही है.

दुर्गम क्षेत्र में योजनाओं को पहुंचाने के लिए करें कार्य

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. ऐसे क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए. मजबूत इच्छाशक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है और सरकार इस दिशा में आप सभी को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो इसके लिए हम सभी को एक बेहतर वातावरण बनाने की आवश्यकता है.

CM Hemant Soren
अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

अधिकारी और कर्मचारी समन्वय बनाकर करें कार्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और कनेक्टिविटी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि जहां समन्वय कमजोर होता है, वहां अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है. विभाग आंगनबाड़ी सेविकाओं, सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करे और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और सरकार के कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बहुत ही जरूरी है. बेहतर कनेक्टिविटी बनाकर ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम अधिक से अधिक योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा पाएंगे. यही कारण है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी प्रखंड और ग्रामीण स्तरीय महिला कर्मियों को मोबाइल फोन और टैब प्रदान किए गए हैं, ताकि हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहे.

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