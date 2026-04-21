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62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा-राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए करें कार्य

रांचीः लंबे समय से नियुक्ति पत्र की आस लगाए नवचयनित 62 सीडीपीओ और 237 महिला सुपरवाइजर के लिए आज का दिन खास रहा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंगलवार को सभी नवचयनित सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर को नियुक्ति पत्र सौंपा है. झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र विवरण समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दी बधाई

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर को बधाई दी.उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन-चार साल तक इंतजार करने के बाद आज आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है. यह आपके लिए खुशी का पल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे हैं. इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी अब काफी अहम होने जा रही है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन और अभ्यर्थी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य में महिलाएं हो रहीं सशक्त

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी और अनुबंध के माध्यम से महिलाएं कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वालों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है. महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ सामाजिक और सरकार के कार्यों का निर्वहन कर रही हैं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आपकी भूमिका काफी अहम होने वाली है.

उन्होंने कहा कि लंबे अर्से बाद आज बड़े पैमाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद पर नियुक्ति होना राज्य के लिए गर्व का क्षण है. महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नवनियुक्त महिलाएं पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी.

राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं. आज के दिन सभी नियुक्त कर्मी मिलकर कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि समाज के भीतर कुपोषण एक श्राप है. राज्य से कुपोषण को समाप्त करना बहुत जरूरी है. यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह जीवनभर की चुनौती बन सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने में आप सभी नवनियुक्त कर्मियों की जिम्मेदारी बहुत ही अहम होगी.