सीएम हेमंत सोरेन ने JSSC CGL-2023 के 1927 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, मोरहाबादी मैदान बना ऐतिहासिक पल का साक्षी

सीएम हेमंत सोरेन ने JSSC CGL-2023 के 1927 सफल अभ्यर्थियों को मोरहाबादी मैदान में हुए कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपा.

APPOINTMENT LETTERS TO JSSC CGL
नियुक्ति पत्र सौंपते सीएम हेमंत सोरेन (@hemantsoren)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 30, 2025 at 5:52 PM IST

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 में सफल 1,927 अभ्यर्थियों के लिए 30 दिसंबर का दिन जीवन की नई शुरुआत लेकर आया. रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. नए साल से ठीक पहले मिली इस सौगात ने राज्य के युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया.

मोरहाबादी मैदान बना ऐतिहासिक गवाह

मोरहाबादी मैदान इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना. मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन केवल नियुक्ति पत्र वितरण का नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का है. हमारी सरकार ने हमेशा पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती को प्राथमिकता दी है. 'हेमंत है तो हिम्मत है', आज वह हिम्मत साकार हो रही है. उन्होंने कहा कि रोजगार देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और झारखंड सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रही है.

लोगों को संबोधित करते सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

विभिन्न विभागों में नियुक्तियां

JSSC CGL-2023 के माध्यम से छह महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की गई हैं. इनमें 847 सहायक सचिवालय पदाधिकारी (ASO), 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 4 प्लानिंग असिस्टेंट, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो शामिल हैं. इन नियुक्तियों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को सेवाओं में तेजी आएगी.

चयनित अभ्यर्थियों का बयान (ETV Bharat)

पारदर्शी प्रक्रिया पूरी

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच पहले ही पूरी कर ली थी. इसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके.

प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी

समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, उद्योग मंत्री संजय यादव, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक सुरेश बैठा, विधायक राजेश कच्छप सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वित्त सचिव प्रशांत कुमार और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

वित्त मंत्री का संबोधन

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि आज खुशी का पल है. जैसे एक पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ते देख गर्व महसूस करता है, वैसी ही खुशी आज मुख्यमंत्री को आप सभी को सफल होते देख हो रही है. रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है और आपकी नियुक्ति से राज्य और मजबूत होगा. संविधान सभी को जीविकोपार्जन का अधिकार देता है और सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिख रही खुशी लंबे संघर्ष और धैर्य का परिणाम- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिख रही खुशी लंबे संघर्ष और धैर्य का परिणाम है. आपके इंतजार की घड़ी आज समाप्त हुई. इस परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना किया गया. इरादा नेक हो तो सब हासिल होता है. सरकार पर भारी दबाव था, विरोधी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी.

उन्होंने कहा कि दूसरी बार सरकार बने एक साल पूरा हो गया है और इस दौरान लंबी तथा सार्थक उपलब्धियां हासिल की गई हैं. मोरहाबादी मैदान में कई बार नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन आज का जनसैलाब अभूतपूर्व है. सरकार चुन-चुनकर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है. नवनियुक्त कर्मियों से अपील की कि आम लोगों से जुड़कर काम करें और वंचित तबकों से आए युवाओं को प्रेरित करें.

नियुक्ति में विलंब के पीछे प्रशासनिक कारण, परीक्षा से जुड़े षड्यंत्रों का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन इसके पीछे कई प्रशासनिक और संवैधानिक कारण रहे. उन्होंने अभ्यर्थियों के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि आपने जिस तरह संघर्ष किया, वह काबिले-तारीफ है. आपके विश्वास के साथ खेलने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, यहां तक कि चंदा जुटाने और करोड़ों रुपये वसूलने तक की बातें सामने आईं. ऐसे षड्यंत्र करने वालों को पहचानने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़े षड्यंत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि एक संगठित गिरोह सक्रिय था. परीक्षा यहां हुई और पेपर कहीं और पहुंचा. विरोधी दल, जो अपने शासनकाल में नौकरियां नहीं दे सके, अब बहाली प्रक्रिया को रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं. लेकिन सरकार ऐसे हर षड्यंत्र से निपटने के लिए तैयार है.

आगे की नियुक्तियां और कर्मचारियों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कई और नियुक्तियां की जाएंगी और कई अहम पदों पर बहाली की जा चुकी है. कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने विभिन्न बैंकों से करार भी किया है. सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

झारखंड को तेज रफ्तार देने का संकल्प, केंद्र सरकार पर निशाना

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 25 साल के झारखंड को अब तेज रफ्तार के साथ आगे ले जाना है. इस राज्य की क्षमता को आज तक किसी ने सही मायनों में नहीं आंका. आने वाले समय में झारखंड विकास की नई गति पकड़ेगा. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की नजर में झारखंड एक विरोधी राज्य है, इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. हजारों करोड़ रुपये के बकाये नहीं दिए जा रहे हैं, मनरेगा का पैसा भी रोका गया है, लेकिन योजनाओं के नाम बदलने का काम जरूर किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक उन्माद और तनाव फैलाने, सूचना तंत्र का दुरुपयोग करने और छात्रों को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं.

झारखंड के उज्ज्वल भविष्य का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आज सुख, समृद्धि और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. नया साल आने वाला है, इसे हर्षोल्लास के साथ मनाइए और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाइए.

आगे की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग एक लाख साठ हजार पद रिक्त हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा. सरकारी नौकरी के अलावा निजी क्षेत्र एवं स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. आने वाले समय में कई और नियुक्तियां होंगी. कर्मचारियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए बैंकों से करार किया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारों करोड़ के बकाया नहीं दिए जा रहे, मनरेगा का पैसा रोका गया, लेकिन झारखंड सुख, समृद्धि और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. 25 साल के झारखंड को अब तेज रफ्तार देनी है.

अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल

नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों में खुशी का माहौल रहा. कई अभ्यर्थियों ने कहा कि नए साल से पहले मिला यह तोहफा उनके जीवन की दिशा बदलेगा. यह आयोजन राज्य सरकार की पारदर्शी भर्ती एवं युवा सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता का मजबूत संदेश बना.

सीएम हेमंत सोरेन
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
CM HEMANT SOREN
APPOINTMENT LETTERS TO JSSC CGL

