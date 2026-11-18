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कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोप पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, गलत को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

रांची: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे दुष्कर्म के आरोपों पर पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है. झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गलत को सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह कोई भी हो. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के. इसलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं चलते रहेंगे. अभी और भी षड्यंत्र लगेंगे, लेकिन उन सभी षड्यंत्रों का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देंगे.

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