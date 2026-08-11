ETV Bharat / state

झारखंड में 77वें वन महोत्सव का आयोजन, CM हेमंत सोरेन बोले- आने वाली पीढ़ी न झेले 'विनाश का दंश'

सीएम ने आम लोग से भी अपील की है कि पौधे लगाकर हरी भरी धरती बनाने में हम सभी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने विश्वास जताया कि वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रति समाज में जागरूकता के लिए बेहद आवश्यक है. हम व्यक्तिगत रूप से इस मुहिम से जुड़ेंगे, तो इस विशाल धरा और इसकी जैव-विविधता की रक्षा करना आसान हो जायेगा.

वन महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी लोग योगदान दें, पौधा लगाने के साथ-साथ उसे संरक्षित करने का भी महोत्सव होना चाहिए. पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन के प्रति भी समान उत्साह होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि वन महोत्सव का परिणाम है कि झारखंड विधानसभा परिसर, उसके आसपास एवं संपूर्ण झारखंड में अनेक हरे-भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, धरती हरी-भरी हो रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार, जल संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए झारखंड की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण एवं अहसास कराते हैं, हमें केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं रहना है बल्कि लगाए गए पौधों की देखभाल और उनके संरक्षण का भी संकल्प लेना होगा. सीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है.

दरअसल, 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश के साथ हुआ. महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान जल, जंगल, पहाड़, नदियां और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से है. जंगल और प्रकृति यहां के जनजीवन एवं संस्कृति का अभिन्न भाग है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर शख्स का दायित्व है.

रांची: पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हर साल की तरह इस साल भी झारखंड विधानसभा सभा परिसर में राज्यव्यापी वन महोत्सव का आयोजन किया गया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए.

मुख्यमंत्री ने कहा यह देखा जाता है कि विकास के नाम पर हम कई कार्य करते हैं, विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है. इससे संपूर्ण मानव जीवन और समस्त जीव-जंतु प्रभावित होते हैं. मनुष्य से लेकर पशु- पक्षी आदि हर प्राणी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए हम सभी को इस नुकसान की शीघ्र भरपाई करनी चाहिए.

नुकसान की भरपाई मुश्किल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर बड़ी-बड़ी गोष्ठी एवं चर्चाएं होती हैं लेकिन नुकसान की भरपाई मुश्किल होती है, ​उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से इटली के एक अति प्राचीन ज्वालामुखी को पुनः सक्रिय होने संबंधी समाचार का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि पर्यावरण का क्षरण केवल वृक्ष काटने तक सीमित नहीं है और न ही पौधरोपण से पूर्ण भरपाई संभव है. ​प्रकृति में जो उथल-पुथल हो रहा है, उसकी भरपाई हमें हर स्तर पर करनी होगी अन्यथा आने वाला समय मानव जीवन के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा. हम सभी वृक्षों को कटाते हैं, खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं. भू-जल का अत्यधिक निष्कर्षण कर रहे हैं और बांध बनाकर नदियों के प्रवाह को रोक रहे हैं, प्रकृति के प्रति यह शोषण निरंतर बढ़ रहा है.

दरअसल, देश एवं राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है. यह जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर 'टूट' पड़ेंगे, तो इससे होने वाले दुष्परिणामों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है.

जल संरक्षण पर मुख्यमंत्री ने किया आह्वान

वन महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में संपूर्ण विश्व, विशेषकर हमारा देश इंडिया जल संकट की एक बड़ी विभीषिका का सामना कर सकता है. यह स्थिति संपूर्ण मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाएगी, ​इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते छोटे-बड़े सभी नगरों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जाए और विभिन्न माध्यमों से जन-जन को जागरूक किया जाए.

आने वाली पीढ़ी न झेले 'विनाश का दंश'

झारखंड जैसे समृद्ध और हरे-भरे प्रदेश, जहां वन, पर्वत, नदियां और प्रचूर मात्रा में विद्यमान खनिज संपदा हमारे जीवन-यापन का मुख्य आधार है. हम सभी को प्रकृति के साथ ऐसा संतुलित व्यवहार अपनाना होगा कि यह धरा अनंत काल तक आने वाली पीढ़ियों के पोषण का माध्यम बनी रहे. हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस विनाश का दंश न झेलें, यह सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है. अधिकाधिक पौधरोपण करें और बारिश के जल का संचयन कर धरती में समाहित करने का कार्य करें.

सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि ​विभाग को केवल पौधरोपण तक सीमित न रहकर पौधों में खाद देने, उनकी सही देखभाल करने और उन्हें पोषण प्रदान करने के लिए भी तिथियाँ निर्धारित कर विशेष अभियान चलानी चाहिए.

विधायकों के आवासीय परिसर में भी फलदार पौधों का रोपण जरूरी

मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विधायकों के आवासीय परिसर में भी फलदार पौधों का रोपण हो चाहिए. इसके लिए सभी विधायकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराकर उसका रोपन कराये जाएं ताकि धरती में हरियाली लाई जा सके.

कार्यक्रम को स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने संबोधित करते हुए राज्यव्यापी वन महोत्सव कार्यक्रम के उद्देश्य एवं प्राकृतिक तथा पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को लेकर विस्तृत प्रकाश डाला. इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने स्वागत संबोधन किया.

ये भी पढ़ें- 77वां वन महोत्सवः मुख्यमंत्री का आह्वान- हर व्यक्ति लगाए एक फलदार पौधा, पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी

76वां वन महोत्सवः प्रदूषित होते पर्यावरण को बचाने के लिए स्पीकर ने लोगों से की पेड़ लगाने की अपील

73वां वन महोत्सवः झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर और सीएम ने किया पौधारोपण