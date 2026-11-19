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चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे बोकारो CM हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी सरकार पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

बोकारो: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को चार्टर्ड प्लेन से बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो हवाई अड्डे पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इस दौरान बोकारो उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

बोकारो में निजी कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री