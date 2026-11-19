चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे बोकारो CM हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी सरकार पर दी जानकारी
एक निजी कार्यक्रम में बोकारो पहुंचे CM हेमंत सोरेन ने लोकतंत्र और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
Published : November 19, 2026 at 5:35 PM IST
बोकारो: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को चार्टर्ड प्लेन से बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो हवाई अड्डे पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इस दौरान बोकारो उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.
बोकारो में निजी कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री
दरअसल, मुख्यमंत्री रांची से चार्टर्ड प्लेन के जरिए बोकारो पहुंचे, यहां से वे सेक्टर-3 स्थित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. मुख्यमंत्री अपने दोस्त की माता के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे. उनके आगमन को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.
मेरा बोकारो से संबंध लंबे समय से रहा है: मुख्यमंत्री
इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोकारो से अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए बताया कि बोकारो से उनका संबंध लंबे समय से रहा है, कुछ सामाजिक दायित्व ऐसे होते हैं, जिनका निर्वहन करना जरूरी होता है. वे इसी सिलसिले में यहां पहुंचे थे.
विधानसभा में बनाई जाती हैं नीतियां: CM
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सदन हैं, उसी तरह विधानसभा भी लोकतंत्र का मंदिर है. विधानसभा में झारखंड की सवा 3 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती हैं. ऐसे में जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश और राज्य में क्या हो रहा है और जनप्रतिनिधि किस दिशा में काम कर रहे हैं ?
सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष विधानसभा सत्र को लेकर कही बात
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है. इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
सत्र के माध्यम से बताया जाएगा कि जनता के लिए कितना काम किया: मुख्यमंत्री
इस बीच निजी कार्यक्रम में शामिल होने बोकारो पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष विधानसभा सत्र को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि इस सत्र के माध्यम से राज्य की जनता को बताया जाएगा कि सरकार उनके हितों को लेकर किस तरह की नीतियां बना रही है और किन विषयों पर काम कर रही है.
बोकारो में श्री राकेश कुमार सिंह जी की दिवंगत माताजी आदरणीय स्व शांति सिंह जी के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल हुआ तथा दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मारांग बुरु दिवगंत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। https://t.co/YsNg1Z6VjC— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 19, 2026
लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है विधानसभा: सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो मौजूदा समय में काफी ज्वलंत हो चुके हैं. राज्य के हित और आम जनता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इन विषयों पर सदन में चर्चा करना जरूरी है. विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनता से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श कर आगे की दिशा तय की जाती है.
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