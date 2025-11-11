ETV Bharat / state

झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रचार वाहन किया रवाना, राज्यपाल को भी किया आमंत्रित

सीएम आवास से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 प्रचार वाहनों को रवाना किया.

25th Jharkhand Foundation Day
कलाकारों के साथ सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व अन्य (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 4:36 PM IST

रांची: झारखंड राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को शुरू हुआ. सुबह में रन फॉल झारखंड के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री आवास से 25 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन रांची, खूंटी और रामगढ़ जिलों में घूमकर जनता को सरकार के कार्यों और झारखंड के गठन के 25 वर्षों के सफर से अवगत कराएंगे.

इस अवसर पर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कलाकारों ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते नृत्य और गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कलाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनका उत्साहवर्धन किया.

सीएम हेमंत सोरेन ने प्रचार वाहन किया रवाना (ईटीवी भारत)

झारखंड की 25वीं वर्षगांठ पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस अवसर को विभिन्न माध्यमों से विशेष बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है. इसके अलावा, यह भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है. यह संयोग ही है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, जिससे यह दिन झारखंड के मूल निवासियों के लिए बेहद खास बन गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड का विकास तेजी से होगा और पूर्ण राज्य का सपना तेजी से साकार होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की रजत जयंती के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें 15 नवंबर को मोरहाबादी में आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया. मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया.

