बड़गाईं जमीन घोटाला मामला: सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हाईकोर्ट, PMLA कोर्ट में आरोप गठन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग
बड़गाईं जमीन घोटाला मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 11:32 PM IST
रांची: बड़गांई स्थित 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएम की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर पीएमएलए की विशेष अदालत में आगामी 30 सितंबर को होने वाली आरोप गठन की कार्यवाही पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.
हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के मुताबिक याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. जब तक पूरे मामले का अनुसंधान मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए.
PMLA की धारा 44(1)(d) की वैधता को दी चुनौती
सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-44 के क्लॉज-1 के सब-क्लॉज (d) की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि PMLA की धारा-44 के तहत विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया उसी तरह संचालित होनी चाहिए, जिस प्रकार सामान्य सेशन कोर्ट में आपराधिक मामलों का ट्रायल चलता है.
30 सितंबर को तय है चार्ज फ्रेमिंग की तारीख
बता दें कि इस कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए जा चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ 30 सितंबर को आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होनी है.
इससे पूर्व, 24 सितंबर को मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता संजीव सहाय ने अदालत को अवगत कराया था कि उन्हें ईडी की ओर से अन-रिलाइड डॉक्यूमेंट्स की सूची उसी दिन प्राप्त हुई है, जिसके सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है. अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर तय की थी.
पूर्व में खारिज हो चुकी है पेशी से छूट की याचिका
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर विशेष अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी. हालांकि, 18 सितंबर को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था. अब आरोप गठन की तिथि नजदीक आने के साथ ही सीएम पक्ष ने जांच पूरी न होने और कानूनी प्रावधानों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट से फौरी राहत की अपील की है.
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