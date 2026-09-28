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बड़गाईं जमीन घोटाला मामला: सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हाईकोर्ट, PMLA कोर्ट में आरोप गठन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग

झारखंड हाईकोर्ट परिसर ( ETV Bharat )

​रांची: बड़गांई स्थित 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएम की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर पीएमएलए की विशेष अदालत में आगामी 30 सितंबर को होने वाली आरोप गठन की कार्यवाही पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.