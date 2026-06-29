ETV Bharat / state

प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र, शिक्षकों के लिए CPD कार्यक्रम का भी शुभारंभ

नियुक्ति पत्र सौपते सीएम हेमंत सोरेन ( ईटीवी भारत )