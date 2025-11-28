ETV Bharat / state

वर्तमान झारखंड सरकार का एक साल पूरा: CM हेमंत ने 9,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, राज्य के विकास का दोहराया संकल्प

मौजूदा सरकार के एक साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने युवाओं के बीच 9,000 नियुक्ति पत्र बांटे.

CM Hemant Soren
नियुक्ति पत्र सौपते सीएम हेमंत सोरेन और अन्य नेता (ईटीवी भारत)
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी रांची के एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. राज्य गठन के बाद पहली बार एक साथ करीब 9,000 युवाओं को सरकार के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपी गई. सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा.

इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री सुदिव्य कुमार और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अलावे राज्य सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कई आला अधिकारी मौजूद रहे.

सीएम हेमंत सोरेन के साथ अन्य का संबोधन और प्रतिक्रिया (ईटीवी भारत)

जिन पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है उसमें उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, कारा अधीक्षक 02, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-2 के 10, जिला समावेष्टा 01, सहायक निबंधक 08, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 06, निरीक्षक उत्पाद 03, दंत चिकित्सा पदाधिकारी 22, सहायक आचार्य 8500 और कीटपालक के 150 शामिल हैं.

सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

अपने दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सरकार की उपलब्धि गिनाने में जुटे रहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस वर्ष करीब 16 हजार सरकारी विभागों में नियुक्तियां की गई हैं और इतना ही नहीं गैर सरकारी क्षेत्र में करीब 8 हजार नियुक्तियां की गई हैं. इसी तरह से 2024-25 में भी करीब 25 हजार नियु्क्तियां की गई हैं.

CM Hemant Soren
सेल्फी लेते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि आज की नियुक्ति बहुत बड़ी है. 25 साल के इस युवा राज्य में पहली बार इतनी बड़ी नियुक्ति, मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में देखने को नहीं मिला. उन्होंने कहा कि आज मन में उत्साह भी है और भावुकता भी. क्योंकि इस राज्य का अभिभावक और विशाल वृक्ष के रूप में जाने जानेवाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं हैं. आज वे रहते तो आशीर्वाद देने वो मंच पर जरूर आते और उन्हें अत्यंत खुशी होती कि हमलोग किस तरह से यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए आए दिन एक नई सौगात के साथ उनके बीच जाते हैं.

विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधन में विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष ना केवल सरकार पर आरोप लगाता है बल्कि कोर्ट कचहरी में भी मामला देकर अड़ंगा लगाने का काम करता है. उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार ना मिले, उसके लिए गिरोह सक्रिय है और इसके लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं.

CM Hemant Soren
नियुक्ति पत्र वितरण के बाद का तस्वीर (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से पूछा कि आप बताइए कि कोई पैसा या पैरवी करना पड़ा है? अभ्यर्थियों ने ना कहा तो उनका चेहरा आत्मविश्वास से भर उठा. उन्होंने कहा कि चयनित इन अभ्यर्थियों में सहायक शिक्षक के पद पर 40% महिला हैं. इसी तरह से सिविल सर्विसेज से चयनित पदाधिकारियों में भी 30% महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी भी महिला हैं जिन्होंने पारिवारिक समस्या से जूझते हुए सफलता पाई है.

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सीजीएल परीक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि इसे गलत साबित करने की कोशिश करने वाले आज जेल जा रहे हैं. मुझे विश्वास है कि इसमें भी हमारी जीत होगी और हम नियु्क्ति पत्र यहां बांटेंगे.

ऐतिहासिक क्षण बताते हुए सरकार की गिनाई गई उपलब्धि

मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सरकार के विभिन्न विभागों में हुए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि रोजगार को लेकर यह सरकार कृतसंकल्पित है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी संख्या में युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह एतिहासिक क्षण है जब राज्य गठन के 25 वर्षों में पहली बार एक साथ लगभग 10 हजार नियुक्ति पत्र वितरित की जा रही है.

CM Hemant Soren
लोगों से मिलते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

वहीं मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए कहा कि बीते एक वर्ष में कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई जिससे राज्य की जनता को इसका सीधा लाभ मिला. उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज 9000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित की जा रही है.

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सरकार के प्रति जताया आभार

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारी और सहायक शिक्षकों ने अपनी सफलता की कहानी, पारिवारिक स्थिति और सरकार की पारदर्शी नीति के बारे में खुलकर विचार रखा. राज्य प्रशासनिक सेवा में महज 22 वर्ष में चयनित होकर सरकारी जिम्मेदारी संभालने पहुंची रुपाली सोनल कहती हैं कि वह संभवतः सबसे कम उम्र में पदाधिकारी बनने वाली पहली महिला हैं.

उन्होंने बताया कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके घर वाले उतने खुश नहीं थे. क्योंकि उनसे बड़ी उनकी एक और बहन थी. घर में दूसरी बेटी होने के कारण मायूसी थी. किशोरावस्था में ही माता-पिता दोनों को खो देने के बाद, रूपम सोनाली ने अपनी मां के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और 22 साल की उम्र में, उन्होंने बिना किसी औपचारिक कोचिंग सहायता के अपने पहले ही प्रयास में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली. इसी तरह उत्तराखंड में एक साल तक उद्यान पदाधिकारी के रूप में रहे राहुल को अपना प्रदेश झारखंड ने खींच लाया और जेपीएससी में सफलता पाकर अब राज्य का विकास करना चाहते हैं.

