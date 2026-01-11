दिशोम गुरु की जयंती के मौके पर सीएम का विद्यार्थियों से संवाद, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है भविष्य की मजबूत नींव: हेमंत सोरेन
रांची में दिशोम गुरू शिबू सोरेन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों से संवाद किया.
Published : January 11, 2026 at 5:27 PM IST
रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर रविवार को खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 5000 से अधिक विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना समेत राज्य सरकार की विभिन्न शिक्षा आधारित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया.
कई जिलों से पहुंचे छात्र
कार्यक्रम में रांची जिले के करीब 4000 खूंटी के 500 और रामगढ़ के 500 विद्यार्थी शामिल हुए. सुबह 11 बजे तक शिक्षक और विद्यार्थी टाना भगत स्टेडियम में उपस्थित हो गए थे. आयोजन के दौरान कुछ चयनित विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया गया, जिससे योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का संदेश गया.
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
संवाद कार्यक्रम के दौरान गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुक विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की. छात्रों ने कहा कि यह योजना, गरीब और आदिवासी बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है. विद्यार्थियों के अनुसार, इस क्रेडिट कार्ड योजना से उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी आर्थिक सहयोग मिल रहा है, जिससे परिवार पर बोझ कम हुआ है और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं. कई छात्रों ने बताया कि इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में विद्यार्थी ले रहे हैं, जिससे यह झारखंड के छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है.
शिक्षा के रास्ते में आर्थिक बाधाएं अब आड़े नहीं आएंगी. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चे भी बिना चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें. उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनकी जयंती पर विद्यार्थियों से संवाद करना उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रतीक है: हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
फेलोशिप योजना शोधार्थियों के लिए काफी उपयोगी
कार्यक्रम में यह भी चर्चा हुई कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ शोध को भी बढ़ावा दे रही है. विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे और सीएम फेलोशिप योजना का लाभ ले रहे विद्यार्थियों ने कहा कि फेलोशिप योजना, शोधार्थियों के लिए काफी उपयोगी है. पीएचडी कर रहे छात्रों ने इसे बेहतर और समयानुकूल योजना बताते हुए कहा कि इससे उन्हें शोध कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल रही है. वही छात्रों का कहना था कि फेलोशिप मिलने से आर्थिक चिंताएं कम हुई हैं और वे गुणवत्तापूर्ण शोध कर पा रहे हैं.
आज झारखण्ड निर्माता दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी की 82 वीं जयंती के अवसर पर रांची में राज्य के होनहार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु संचालित गुरूजी स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना (GSCC) के सक्रिय क्रियान्वयन पर संवाद कार्यक्रम में शामिल हुआ | https://t.co/zoHycFvrg2— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 11, 2026
संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सहज और सरल भाषा में उत्तर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी स्कूलों और कॉलेजों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभ से वंचित न रहे.
आज रांची में झारखण्ड आंदोलन के जननायक, झारखण्ड राज्य निर्माता, मेरे बाबा दिशोम गुरु स्व श्री शिबू सोरेन जी की 82 वीं जयंती के अवसर पर राज्य के होनहार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु संचालित गुरूजी स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुआ |— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 11, 2026
बाबा ने समाज… pic.twitter.com/l07gnmc3fA
सीएम हेमंत सोरेन का भाषण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म हुआ था. उन्होंने कहा कि भले ही गुरुजी आज हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं लेकिन उनके विचार, संघर्ष और आदर्श आज भी जीवित हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर पर जब वे हजारों युवाओं और नई पीढ़ी के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि झारखंड अब पीछे छूटने वाला राज्य नहीं रहा.
आज हमारे आदरणीय बाबा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की जन्मजयंती है।— Sudivya Kumar (@kumarsudivya) January 11, 2026
बाबा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए, उनके सपनों के समृद्ध, न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी झारखण्ड के निर्माण के लिए हम सभी सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
हम सभी झारखण्ड मुक्ति मोर्चा… pic.twitter.com/MsLpmVL0En
विकास की पटरी पर लौट रहा है झारखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय झारखंड को पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज यह राज्य विकास की सही पटरी पर लौट चुका है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे झारखंड के निर्माण और संरक्षण में अपनी भूमिका को समझे. हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसे देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उसी तरह झारखंड की पहचान, अधिकार और अस्तित्व के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना जीवन संघर्ष में समर्पित किया.
गुरुजी की रही है बचाने, संवारने और आगे बढ़ाने में भूमिका
उन्होंने कहा कि झारखंड को बचाने, संवारने और आगे बढ़ाने में गुरुजी की भूमिका ऐतिहासिक रही है. आज राज्य सरकार उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, युवाओं और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी में गुरुजी के विचारों को जीवित रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.
दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके संघर्ष को याद किया
इस अवसर पर मंत्री सुदीव्य कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे. सभी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष और विचारों को याद किया. कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड के छात्र-छात्राएं शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़कर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे.
