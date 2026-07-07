गढ़वा में आदिवासी बुजुर्ग रतन लकड़ा मौत के मामले पर CM ने लिया संज्ञान, डीसी बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई
गढ़वा में आदिवासी बुजुर्ग शख्स की मौत मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए डीसी को कार्रवाई का निर्देश दिया है.
Published : July 7, 2026 at 4:09 PM IST
गढ़वा: जिले में झारखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा ई केवाईसी के नाम पर पेंशन का पैसा नहीं देने और उसके बाद मौत की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है. उन्होंने गढ़वा डीसी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तत्काल इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
ग्रामीण बैंक पर आदिवासी बुजुर्ग को परेशान करने का आरोप
गौरतलब है कि गढ़वा जिले के बढ़गढ़ थाना क्षेत्र के झारखंड ग्रामीण बैंक की ओर से एक बीमार आदिवासी बुजुर्ग रतन लकड़ा को ई केवाईसी के लिए पहले तो तीन माह दौड़ाया गया. उसके बाद बहुत सोर्स पैरवी के बाद जब ई केवाइसी कराई गई तो इलाज के लिए बैंक द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जिसके बाद आखिर में 6 जुलाई को रतन लकड़ा की मौत हो गई.
परिजनों ने बैंक कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की
बताया जा रहा है कि उनकी मौत बैंक द्वारा पैसे नहीं देने और समय से इलाज नहीं होने के कारण हुई है. उसके बाद पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने बैंक के सामने शव रखकर धरना प्रदर्शन किया और संबंधित बैंक कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया. डीसी गढ़वा ने टीम बनाकर जांच के लिए अधिकारियों को बैंक भेजा है.
जल्द होगी कार्रवाई: गढ़वा डीसी
इधर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के संज्ञान लिए जाने के बाद गढ़वा उपायुक्त ने गढ़वा एसडीएम और एलडीएम को बैंक भेजकर जांच कर रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देने का निर्देश दिया है. मौके पर डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पोस्ट आई है, हमने जांच करने के लिए एसडीएम को भेजा है और जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी.
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