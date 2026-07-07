ETV Bharat / state

गढ़वा में आदिवासी बुजुर्ग रतन लकड़ा मौत के मामले पर CM ने लिया संज्ञान, डीसी बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

शव के पास बैठे परिजन ( Etv Bharat )