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वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन! कल्पना सोरेन के साथ हुए दिल्ली रवाना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. ( ETV BHARAT )

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए हैं. सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली में शामिल होंगे. इस महारैली का आयोजन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के क्रम में वोटरों के नाम हटाए जाने और तथाकथित गड़बड़ियों के विरोध में बुलाई गई है. इस मसले पर 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र भी होना है, जिसमें एसआईआर की तथाकथित खामियों और एमएमडीआर संशोधन से हुए वित्तीय नुकसान पर चर्चा कर प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

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