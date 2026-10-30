वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन! कल्पना सोरेन के साथ हुए दिल्ली रवाना
इंडिया ब्लॉक की महारैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 30, 2026 at 2:54 PM IST
रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए हैं. सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली में शामिल होंगे. इस महारैली का आयोजन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के क्रम में वोटरों के नाम हटाए जाने और तथाकथित गड़बड़ियों के विरोध में बुलाई गई है. इस मसले पर 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र भी होना है, जिसमें एसआईआर की तथाकथित खामियों और एमएमडीआर संशोधन से हुए वित्तीय नुकसान पर चर्चा कर प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
बसंत सोरेन से भी मिलने जा सकते हैं सीएम
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और सुरक्षा पदाधिकारी अजय कुमार भी विशेष विमान से दिल्ली गए हैं. सूत्रों के मुताबिक इस बात की संभावना है कि दिल्ली से मुख्यमंत्री सिंगापुर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां उनके छोटे भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन इलाजरत हैं. क्योंकि इसी वजह से बसंत सोरेन अपनी माता के निधन के बावजूद अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे. पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जदयू नेता सरयू राय ने एक्स पर पोस्ट साझा कर विधायक बसंत सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी.
महारैली को सफल बनाने में जुटी है झारखंड कांग्रेस
इस रैली में शामिल होने के लिए झारखंड से तमाम कांग्रेसी नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं. 29 अक्टूबर को कांग्रेस नेत्री सह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कई बसों से अपने समर्थकों को रवाना किया था. प्रदेश कांग्रेस ने इस रैली में झारखंड से करीब 12 हजार कार्यकर्ताओं के दिल्ली जाने का दावा किया है.
खास बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल गांधी ने चलो दिल्ली का नारा दिया है. वह इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट साझा कर लोगों से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचने की अपील कर रहे हैं. उनका कहना है कि "यह किसी दल, जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र का नहीं, हर भारतीय का आंदोलन है. शिव की बारात की तरह, बिना किसी भेदभाव सबका स्वागत है - हक से आएं." उन्होंने इसे देश का प्रोटेस्ट करार दिया है.
ये भी पढ़ें-
वोट बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस ने कहा- ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम, बीजेपी ने बताया फ्लॉप शो
वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस चला रही जनजागरण अभियान, झारखंड से हजारों कांग्रेसी होंगे शामिल
झारखंड राजद की बैठक में संगठन को धारदार बनाने की बनी रणनीति, दिल्ली की महारैली में शामिल होंगे 10 हजार कार्यकर्ता