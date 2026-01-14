ETV Bharat / state

लापता भाई-बहन अंश-अंशिका की सुरक्षित बरामदगी, सीएम हेमंत ने पुलिस को सराहा, कहा- आपराधिक गिरोहों की तोड़ी जाएगी कमर

रांची के धुर्वा से लापता दोनों मासूमों की सकुशल बरामदगी के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को बधाई दी है.

सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

January 14, 2026

रांची : झारखंड की राजधानी रांची से 2 जनवरी 2026 को लापता हुए 5 वर्षीय अंश कुमार और 4 वर्षीय अंशिका कुमारी को रामगढ़ जिले के चितरपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है. धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी खटाल से 2 जनवरी को दोपहर 3 बजे बिस्किट खरीदने निकले दोनों भाई-बहन 12 दिनों तक लापता रहे. रांची पुलिस की मेहनत रंग लाई और सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पुलिस टीम को बधाई दी है.

सीएम की शुभकामनाएं और अपराधियों को दो टूक संदेश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए झारखंड पुलिस को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि "व्यक्तिगत रुप से मेरे लिए पिछले कुछ दिन काफी परेशान करने वाले रहे. शुरुआत में सफलता नहीं मिल रही थी लेकिन फिर जिस ढंग से दूसरे राज्य में हुई इसी ढंग की घटना के तार जोड़ रांची पुलिस ने अपराधियों तक पहुंच कर बच्चों को मुक्त करवाया है, वह प्रशंसनीय है. हम इस जांच अभियान को यहीं नहीं छोड़ने जा रहे हैं. राज्य और राज्य से बाहर घटित हुई ऐसी घटनाओं का गहन पड़ताल करते हुए, अपराधी गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी." मुख्यमंत्री ने अंश और अंशिका के परिवार को शुभकामनाएं दी है.

पुलिस की तलाशी अभियान

बता दें कि पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर 5000 से अधिक मोबाइल नंबरों और 2000 सीसीटीवी फुटेज की जांच की. ड्रोन, डॉग स्क्वायड का इस्तेमाल कर तालाब-कुओं की तलाशी ली गई और बिहार, यूपी, ओडिशा तक सर्च टीम भेजी. झारखंड सीआईडी ने ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी कर देशभर की पुलिस को अलर्ट किया, साथ ही सूचना देने वालों के लिए 4 लाख रुपये इनाम घोषित किया.

पोस्टर अभियान और जन सहयोग

रांची पुलिस ने गंतव्य केयर फाउंडेशन एनजीओ के साथ पोस्टर अभियान चलाया, जिससे जनता में जागरूकता फैली. परिजनों ने धरना दिया और धुर्वा में बंद का आह्वान किया, जिससे दबाव बढ़ा. बरामदगी के बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

